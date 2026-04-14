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Депутаты АрхГорДумы на сессии рассмотрят флаг и пропесочат ТГК-2

В городской Думе состоялось заседание профильных комиссий под руководством Максима Хохулина, председателя комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту. В ходе заседания депутаты обсудили более двадцати вопросов, выносимых на предстоящую сессию. 

На предстоящей сессии депутаты примут окончательное решение о флаге городского округа «Город Архангельск», а также заслушают отчёт председателя городской Думы о деятельности Архангельской городской Думы за 2025 год.

По традиции, народные избранники заслушивают итоговые доклады о деятельности ресурсоснабжающих организаций на территории города. Так, на сессии будет представлен доклад о деятельности ПАО «ТГК-2» на территории города, в том числе о выполнении мероприятий инвестиционной программы предприятия. 

Кроме этого, депутаты заслушают информацию о деятельности прохождения отопительного периода за 2026-2026 годы и подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к работе в новый отопительный сезон.

На предстоящей сессии народные избранники внесут изменения в текущий городской бюджет и рассмотрят вопрос о согласовании передачи АНО «Комитет семей воинов Отечества Архангельской области» в безвозмездное пользование муниципального имущества — нежилого помещения общей площадью 91,8 кв. м по адресу: ул. Суворова, д. 11, для реализации социально-значимых задач в рамках поддержки семей участников специальной военной операции (СВО).
С такой просьбой перед депутатами выступили директор АНО «Комитет семей воинов Отечества Архангельской области» Павел Дадакин и генеральный директор АНО «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» Мария Третьякова.

В целях поддержки предпринимательства на территории города депутаты рассмотрят вопрос о присвоении топонимического наименования элементу планировочной структуры «Территория опережающего развития "Столица Поморья"» и внесут изменения в текущий прогнозный план приватизации, а также рассмотрят и ряд других вопросов.

Напоминаем, что двадцать седьмая сессия Архангельской городской Думы состоится 24 июня в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60. 

Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети ВКонтакте. Чтобы посмотреть трансляцию, необходимо войти в группу, подписавшись на неё. С повесткой сессии можно ознакомиться по ссылке vk.cc/cPDCBJ

 

19 июнь 16:23 | : Политика

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