Депутаты АрхГорДумы готовятся к сессии и думают о бюджете

В рамках подготовки к 5-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва под руководством депутата Максима Хохулина прошло совместное заседание профильных комиссий.



Депутаты рассмотрели пятнадцать вопросов, выносимых на февральскую сессию. Вот главные.



Ежегодно депутаты рассматривают информацию о деятельности Управления МВД России по г. Архангельску и состоянии оперативной обстановки на территории ГО «Город Архангельск» за 2023 год. Краткую информацию на заседании представил Павел Кузьмин, и.о. начальника Управления.



Далее народные избранники рассмотрели ряд проектов имущественного характера. Так, депутатам на сессии предстоит принять решение о внесении изменений в текущий Прогнозный план приватизации, согласовать передачу сетей коммунальной инфраструктуры в собственность муниципалитета и внести изменения в Положение о предоставлении в аренду неиспользованных объектов культурного наследия.



Кроме этого, по предложению департамента экономического развития городской Администрации депутаты на предстоящей сессии примут решение по утверждению показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по соц. найму, и внесут изменения в решение Архангельской городской Думы от 26 июня 2014 года № 132 "О перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий городского округа "Город Архангельск" после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет".



Также депутатам на сессии предстоит принять решение об утверждении нового состава общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения.



Напомним, что 5-я сессия Архангельской городской Думы состоится 14 февраля, в среду, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.



Внимание: Планируется проведение on-line трансляции 5-й сессии городской Думы. Трансляция будет доступна с 10.00 (до окончания сессии) в день сессии в группе городской Думы в сети ВК, для просмотра сессии необходимо войти в группу, став подписчиком.



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