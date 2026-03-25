Без Вторыгиной. "Единая Россия" готова к предварительному голосованию

В этом году процедура предварительного отбора кандидатов объединяет людей самых разных профессий и жизненного опыта. Среди участников — ветераны СВО, врачи, предприниматели, представители молодёжи, действующие депутаты и люди, которых хорошо знают в Архангельской области по реальным делам.

 Именно из этого списка северянам предстоит выбрать тех, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу.

 Как отметили в региональном отделении партии, интерес к процедуре — рекордный. Уже более 55 000 жителей региона зарегистрировались для участия в предварительном голосовании в качестве избирателей. Это самый высокий показатель за всё время проведения процедуры в регионе.

 Голосование пройдёт с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru.

 «Смотрите карточки кандидатов, знакомьтесь с программами на сайте и принимайте участие в выборе команды, которая будет представлять Поморье на федеральном уровне», — призвали в партии.

Всего в списке кандидатов на предварительное голосование от Архангельской области 42 человека.

От редакции: Интересно, что в списке заявившихся кандидатов нет фамилии Вторыгина (сами не поверили своим глазам). Зато есть фамилия еще одного действующего депутата Госдумы Спиридонова, который «зла ни на кого не держит». Не стал заявляться и наш третий парламентарий федерального уровня Кисляков…совесть есть у человека.

 

 

16 май 09:30 | : Политика

