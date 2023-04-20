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В Архангельской области наступила неделя праймериз

Проголосовать за кандидатов «Единой России» можно до 28 мая включительно на сайте pg.er.ru

Впереди  - ответственная неделя, по результатам которой станет известно, кто представит «Единую Россию» на выборах 10 сентября в Архангельское областное Собрание депутатов, Архангельскую городскую Думу и Котласское Собрание депутатов. 

Конкуренция кандидатов на предварительном голосовании беспрецедентно высока. На федеральном уровне Архангельская область отмечена как регион с одним из самых высоких уровней конкуренции. Так, конкурс в областное Собрание составил 10 человек на 1 мандат, а в Архангельскую Гордуму – 9,4 на 1 мандат. По сравнению с предыдущим предварительным голосованием в  2018 году, уровень конкуренции значительно возрос. 

Однако, только кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, будут представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах в сентябре этого года. Проголосовать за кандидатов можно на сайте PG.ER.RU. Здесь же можно ознакомиться и с основной информацией об участниках предварительного голосования. 

Напомним, что принять участие в голосовании в качестве избирателя может любой желающий, достигший 18 лет и зарегистрированный на территории Архангельской области. Регистрация на сайте и сама процедура голосования проходит с верификацией через портал «Госуслуги». К настоящему времени чуть более 76 000 жителей Архангельской области уже зарегистрировались на сайте в качестве избирателей.

Всем, кто столкнётся с трудностями в процессе регистрации или голосования, могут помочь волонтёры. Для этого, с 22 по 28 мая, можно обратиться в штаб общественной поддержки «Единой России» по адресу Поморская, 5. 

Результаты голосования будут обнародованы в ночь с 28 на 29 мая. Блокчейн сайта предварительного голосования будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Проверить корректность подсчёта смогут все желающие.

 

22 май 15:43 | : Политика

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