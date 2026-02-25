Сюрприз! Дмитрий Морев решил испытать себя на выборах

Глава Архангельска, член Президиума Регионального политического совета партии заявил о своём участии в предварительном голосовании и подал документы по федеральному партийному списку.

Дмитрий Александрович родился в Архангельске в семье инженеров. Окончил гимназию №3, затем — АГТУ по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса». После работал инженером и получил второе образование в Академии ФСБ России. С 2001 по 2011 год служил в Архангельске и Плесецке на оперативных и руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Является ветераном боевых действий.

После службы работал в аэропорту «Архангельск» и компании «Севералмаз», где занимался вопросами экономической безопасности, транспорта, производства и управления. Этот опыт впоследствии стал серьёзной основой для работы в системе муниципального управления.

В 2020 году Дмитрий Морев перешёл в Администрацию Архангельска на должность замглавы города, а уже осенью того же года был избран главой областной столицы. В 2021 году прошёл обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе подготовки команд, управляющих развитием городов.

За время работы Дмитрия Морева в Архангельске построено почти 700 тыс кв. м жилья, благоустроено 48 общественных территорий, реализована транспортная реформа, ведётся строительство и модернизация школ и социальных объектов. Значительно выросло число резидентов Арктической зоны — сегодня в городе работают 208 компаний. В 2025 году Дмитрий Морев был переизбран главой Архангельска на новый срок, представив новую программу развития города «Объединяя людей», в основе которой — развитие инфраструктуры, создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей.

«Архангельск для меня — родной город, и вся моя жизнь всегда была связана с ним и его жителями. Сегодня важно не останавливаться на уже достигнутом, а продолжать развитие городской инфраструктуры, благоустройства и создавать комфортные условия жизни в каждом округе», — отметил кандидат/

Похоже, участие в предварительном голосовании стало для единороссов признаком хорошего тона.



