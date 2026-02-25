Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сюрприз! Дмитрий Морев решил испытать себя на выборах

Глава Архангельска, член Президиума Регионального политического совета партии заявил о своём участии в предварительном голосовании и подал документы по федеральному партийному списку.

 Дмитрий Александрович родился в Архангельске в семье инженеров. Окончил гимназию №3, затем — АГТУ по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса». После работал инженером и получил второе образование в Академии ФСБ России. С 2001 по 2011 год служил в Архангельске и Плесецке на оперативных и руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Является ветераном боевых действий.

 После службы работал в аэропорту «Архангельск» и компании «Севералмаз», где занимался вопросами экономической безопасности, транспорта, производства и управления. Этот опыт впоследствии стал серьёзной основой для работы в системе муниципального управления.

 В 2020 году Дмитрий Морев перешёл в Администрацию Архангельска на должность замглавы города, а уже осенью того же года был избран главой областной столицы. В 2021 году прошёл обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе подготовки команд, управляющих развитием городов.

 За время работы Дмитрия Морева в Архангельске построено почти 700 тыс кв. м жилья, благоустроено 48 общественных территорий, реализована транспортная реформа, ведётся строительство и модернизация школ и социальных объектов. Значительно выросло число резидентов Арктической зоны — сегодня в городе работают 208 компаний. В 2025 году Дмитрий Морев был переизбран главой Архангельска на новый срок, представив новую программу развития города «Объединяя людей», в основе которой — развитие инфраструктуры, создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей.

 «Архангельск для меня — родной город, и вся моя жизнь всегда была связана с ним и его жителями. Сегодня важно не останавливаться на уже достигнутом, а продолжать развитие городской инфраструктуры, благоустройства и создавать комфортные условия жизни в каждом округе», — отметил кандидат/

Похоже, участие в предварительном голосовании стало для единороссов признаком хорошего тона.


06 май 19:45 | : Политика

Главные новости


Архангельское Евангелие 1092 года. Из прошлого Поморья
Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (78)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20