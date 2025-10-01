С новым Моревым, Архангельск!

На сегодняшней (очередной) сессии Архангельской городской Думы главой славного северного города на ближайшие 5 лет депутаты утвердили Дмитрий Александровича Морева, действующего градоначальника, чья кандидатура была выдвинута губернатором региона Александром Витальевичем Цыбульским. Народные избранники дали Дмитрию Александровичу еще один шанс построить обещанный им же пять лет назад аквапарк. Что не было выполнено по вполне объективным причинам (время такое, что не до водных забав).

Победителю составил конкуренцию директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев, чья кандидатура была предложена областной Общественной палатой. Он же – депутат Архангельской городской Думы… своеобразный тест его коллегам на принцпиальность

Оба члены «Единой России». Примечательно, что остальные парламентские партии даже не пытались предлагать на эту должность выдвиженцев из своих рядов. Или по причине отсутствия достойных кандидатур, или банально не хотят брать на себя ответственность за главный город Поморья.

«Команда городской администрации под руководством Дмитрия Александровича продемонстрировала комплексный подход к развитию Архангельска. Если раньше фокус был на ремонте существующих дорог и тротуаров, то сейчас в городе активно строят новые дороги, тротуары, школы, детские сады, парки и скверы.

Конечно, проблем еще много, и они будут всегда. Но мы уверены, что Дмитрий Морев в качестве главы города справится с существующими вызовами и продолжит реализацию стратегического курса на развитие Архангельска», — подчеркнул председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

Немного о Мореве:

Родился 22 декабря 1978 г в Архангельске в семье инженеров научно-исследовательского института.

Исторический факт - Моревы проживают на поморской земле с XVII века.

Учился в гимназии №3, закончил АГТУ по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса». Работал инженером. Затем закончил академию ФСБ. Служил в Плесецке и Архангельске. Является ветераном боевых действий.

Управлял большими подразделениями в стратегических предприятиях региона - «Аэропорт «Архангельск» и «Севералмаз». Здесь получил весомый опыт в вопросах организации производства, хозяйства, экономики, транспорта, коммуникаций.

С 8 мая 2020 года Дмитрий Морев до избрания главой занимал должность заместителя главы Архангельска города-руководителя аппарата. За это время изучил модель управления городом в рамках закона о местном самоуправлении.

28 октября 2020 года на сессии Архангельской городской Думы депутаты избрали Дмитрия Морева главой Архангельска (об интриге тех выборов читайте здесь).. 9 ноября 2020 вступил в должность главы Архангельска.

В 2021 году Дмитрий Александрович Морев прошел профессиональную переподготовку по программе "Обучение команд, управляющих проектами развития городов" в Московской школе управления "Сколково".

Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Стал многодетным отцом уже будучи градоначальником.

Напомним, в этот раз выборы градоначальника проходили по новой схеме – программы двух кандидатов, выдвинутых солидными поручителями, разбирал весь депутатский корпус городского парламента.