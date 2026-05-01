Жители Архангельска готовы встать в единый строй Бессмертного полка

Портреты участников Великой Отечественной войны, изготовленные при поддержке команды депутата областного Собрания Александра Фролова, вручают родственникам героев, которые примут участие в шествии Бессмертного полка в столице Поморья в День Победы.

 9 мая в городе воинской славы Архангельске Бессмертный полк пройдет в очном формате. Сбор колонны начнется с 10 часов на Набережной Северной Двины, от Красной пристани в сторону площади профсоюзов. Само шествие начнется в 12 часов и пройдет по набережной до «Вечного огня» на площади Мира.

 Ежегодно команда депутата Архангельского областного Собрания Александра Фролова оказывает помощь в изготовлении портретов для участия в шествии Бессмертного полка. Депутаты Архангельской городской Думы Ольга Шананина и Сергей Чанчиков вручили уже изготовленные штендеры родственникам героев. Всего в этом году при поддержке команды Александра Фролова было изготовлено более 100 портретов.

 Нина Васильева пройдет в Бессмертном полку с тремя своими героями: отцом, дядей и отчимом. Их портреты, имена и фамилии по просьбе потомков – на одном штендере. По словам Нины Анатольевны, прадеды служили на разных фронтах, но их объединяла вера в Победу. Для достижения которой они не жалели жизни.

 Архангелогородец Сергей Васильевич Гладышев ушел на фронт в 1943 году, едва ему исполнилось 18. Прошел всю войну. А награда – орден Славы 3-й степени нашла его спустя 20 лет после Победы. А в 1985 году ему был вручен орден Отечественной войны 1-й степени.

 Александр Иванович Дмитриев был призван в ряды Красной армии Соломбальским райвоенкоматом. Направлен в Велико-Устюжское военно-пехотное училище. Воевал в составе 23-го стрелкового полка в знаменитой 8-й гвардейской Памфиловской стрелковой дивизии. 17-28 марта 1945 года в ожесточенных боях по ликвидации Курляндской группировки немцев, дивизия попала в окружение. Лейтенант Александр Дмитриев, командуя пулеметным взводом, подавил огонь трех вражеских пулеметов. Отражая контратаки, будучи раненным, лично уничтожил восемь солдат противника. Награжден орденом Красной Звезды.

 Анатолий Владимирович Гребенцов воевал в Заполярье в составе Беломорской военной флотилии Северного флота с 1941 года. Командир 814-й батареи 507-го дивизиона 186-го зенитного артиллерийского полка Иоканьгской военно-морской базы старший лейтенант Александр Гребенцов погиб смертью храбрых при налете немецкой авиации.

 - Мой отец погиб 9 мая 1944 года – ровно за год до Победы. Я сама родилась в Иоканьге 17 апреля, мне был только месяц с небольшим. Огромное спасибо за помощь с общим портретом. Теперь они все вместе, в одном строю, - говорит Нина Васильевна.

 - Такие истории есть у каждой архангельской семьи. И очень важно, что жители нашего города воинской славы Архангельска бережно хранят память о своих родных – героях Великой Отечественной войны, - отметила депутат горДумы Ольга Шананина.

 Валентина Клим пронесет в Бессмертном полку портрет отца - Василия Александровича Демьянова. Он воевал с 1941 года, участвовал в обороне Ленинграда. Командир взвода связи 58-й гаубичной артиллерийской бригады РГК лейтенант Василий Демьянов обеспечил надежную связь подразделений на расстоянии 30 км, лично под огнем противника восстанавливал поврежденные линии. В октябре 1943 года награжден орденом Красной Звезды. В составе 1-го Белорусского фронта участвовал в разгроме немецкой группы армий «Центр» в ходе операции «Багратион», освобождении Белоруссии и Польши. В октябре 1944 года в боях по захвату и удержанию плацдарма на реке Нарев, лично участвовал в отражении контратак противника, восстановил 23 обрыва линий связи, обеспечив надежное управление огнем. Награжден вторым орденом Красной Звезды.

 - Для всей нашей семьи это большая радость. Память о подвиге Василия Александровича бережно храниться его потомками, - говорит Валентина Васильевна.

 - Для Архангельска как города воинской славы Бессмертный полк имеет огромное значение. Именно в очном формате. Наш город сыграл большую роль в разгроме врага. Это, прежде всего героическая эпопея Северных конвоев, и в этом году мы отмечает 85 лет прихода в столицу Поморья первого союзного каравана «Дервиш». Это – битва за Арктику, оборона и освобождение советского Заполярья, где сражались наши земляки, многие из  которых отдали самое дорогое – жизнь, ради общей Победы, - отметил депутат горДумы Сергей Чанчиков.   

 Также в этом году по просьбе Губернаторского Центра Архангельской области команда Александра Фролова изготовила более 30 портретов участников специальной военной операции из всего Поморья. Часть портретов уже отправлены в районы области. В Архангельске родственники бойцов, отдавших свои жизни за Родину, пройдут с портретами героев СВО 9 мая в едином строю Бессмертного полка. Портреты были переданы в Губернаторский центр.

 - Большое спасибо команде Александра Фролова за то, что откликнулись на нашу просьбу и оказали помощь в изготовлении портретов участников специальной военной операции – уроженцев Поморья. Наши бойцы сегодня проявляют подлинное мужество и героизм, как и их деды и прадеды, - подчеркнул руководитель штаба «Вместе мы сильнее» Губернаторского центра Архангельской области Артем Смолокуров.  

 Отметим что при личном участии депутата Александра Фролова в зону специальной военной операции, в воинские части, где выполняют свой долг жители Поморья, во взаимодействии с Губернаторским Центром и волонтерским движением «Ангелы фронта» регулярно отправляются различные грузы. Среди доставленного нашим бойцам: бронеавтомобиль 3-го класса защиты, гусеничный трактор с бульдозерным отвалом, большое количество строительных и пиломатериалов, инструменты и электроды для сварочных работ по установке дополнительной антидроновой защиты, а также транспортные беспилотные летательные аппараты большой грузоподъемности. В настоящее время формируется очередная партия грузов, в составе которой грузовой автомобиль «КАМАЗ» и несколько FPV-дронов.

 Много лет подряд одной из самых многочисленных колонн, возглавляющей шествие Бессмертного полка в Архангельске, является Бессмертный экипаж Северных конвоев. Поддержку проекту оказывает Александр Фролов и его команда. В этом году Бессмертный экипаж вновь будет сформирован по инициативе Клуба «Братство Северных конвоев». По предварительной информации колонна Бессмертного экипажа пойдет в шествии второй, сразу за детской и ветеранской ротой. Сбор участников начнется с 10 часов на набережной Северной Двины в районе пересечения с ул. Воскресенская, на Красной пристани. Ориентир для участников Бессмертного экипажа – памятник Петру I, колонна будет формироваться напротив, внизу. Узнать ее легко – в голове колонны развернут большой плакат – «Бессмертный экипаж – Архангельск»! 


04 май 16:08

