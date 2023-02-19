Потомки участников Северных конвоев соберутся у Северного морского музея

Сегодня, 9 мая в День Победы в 13 часов потомки участников Битвы за Арктику встречаются у Северного морского музея на набережной Северной Двины, 80.

Во время встречи потомкам членов экипажей: героического ледокольного парохода «Александр Сибиряков», погибшего в неравном бою с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» в 1942 году, и транспорта «Марина Раскова» потопленного германской подводной лодкой в 1944 году будут вручены штендеры с портретами их родственников – участников Великой Отечественной войны.

Портреты изготовлены при поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова. Александр Михайлович – потомок участника Северных конвоев, уже 9 лет поддерживает проект «Бессмертный экипаж» в рамках которого было изготовлено и вручено более 1,5 тысяч штендеров.

- В этом году Бессмертный полк проходит в разных форматах. Мы решили, что наш Бессмертный экипаж должен получить пополнение. И откликнулись на просьбу Северного морского музея об изготовлении портретов членов экипажей героических кораблей, - отметил Александр Фролов.

Вручение портретов состоится сегодня в 13 часов у Северного морского музея. Затем потомки членов экипажей кораблей и участников Северных конвоев возложат цветы к стеле Архангельск – город воинской славы и памятнику Северным конвоям.



