Бессмертный экипаж пройдет по Архангельску под лозунгом "Мы помним!"

В этом году помощь в изготовлении портретов участников шествия Бессмертного полка вновь окажет команда депутата областного Собрания Александра Фролова.

Акция Бессмертный полк пройдет в этом году 9 мая в обычном формате. Много лет подряд одной из самых многочисленных колонн, возглавляющей шествие, является Бессмертный экипаж Северных конвоев. В течение 8 лет поддержку проекту оказывает депутат областного Собрания Александр Фролов и Благотворительный фонд «Аквилон».

- Бессмертный полк - это абсолютно искренний, честный проект, это личная память людей. Эта акция проходит не только во всех уголках нашей страны, но и во многих странах во всем мире. Бессмертный экипаж нашей семьи - это мой дед Александр Федорович Кочетков и дед моей супруги Борис Михайлович Керге . Александр Федорович встретил войну на Соловках в составе Учебного отряда Северного флота. 80 лет назад с формированием Соловецкой школы юнг стал ее преподавателем, готовил пополнение для действующих флотов. Затем был направлен на службу в органы военной контрразведки, окончил Высшую школу СМЕРШа, войну закончил капитаном третьего ранга в Прибалтике в составе частей Балтийского флота, блокировавших Курляндскую группировку немцев. Дед моей супруги Борис Михайлович Керге был участником северных конвоев. 80 лет назад в составе конвоя PQ-16 участвовал в походе из Исландии в Мурманск и Архангельск. О том, как немцы стремились уничтожить караван, говорит то, что из 35 транспортов было потоплено восемь. Прошел всю войну на Севере, был награжден орденом Отечественной войны II степени. Поэтому мы ежегодно поддерживаем проект Бессмертный экипаж в Архангельске, - рассказал Александр Михайлович.

Традиционно колонну Бессмертного экипажа организует Клуб «Братство Северных конвоев». Как рассказал его председатель Сергей Терентьев, планируется, что в строю Бессмертного экипажа с портретами участников Северных конвоев пройдут кадеты Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, юнги Архангельской средней общеобразовательной школы Соловецких юнг, курсанты и преподавателям Арктического морского института имени капитана В. В. Воронина, студенты Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ им. М. В. Ломоносова и Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова.

Особенностью Бессмертного экипажа в этом году станет, то, что в его составе отдельным подразделением с портретами героев пройдут потомки членов экипажа ледокольного парохода «А. Сибиряков», принявшего неравный бой с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года. Как сообщил директор Северного морского музея Евгений Тенетов, в настоящее время в музее возобновлена деятельность клуба «сибиряковцев», который объединяет более 20 родственников членов команды легендарного парохода. Также музей ежегодно предоставляет для участия в шествии свой экспонат – историческое знамя Клуба «Братство Северных конвоев».

Всего за минувшие годы при поддержке депутата Александра Фролова было изготовлено более 1,5 тысячи штендеров с портретами участников Великой Отечественной войны. В этом году для жителей округов Майская Горка и Ломоносовского изготовление портретов будет осуществлено бесплатно.

Для того чтобы заказать штендер с портретом своего родственника - участника Великой Отечественной войны, необходимо приготовить фотографию и до 1 мая в будние дни с 10:00 до 16:00 обратиться по телефону +7 981 554–95–27 (Ольга Шананина, помощник Александра Фролова). Штендеры будут выдавать безвозмездно, по мере готовности.

Также напоминаем, что при поддержке депутата Александра Фролова в Архангельске проходит акция #МыПомним по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Подробности можно узнать в группе ВЦентресобытий https://vk.com/lomgazeta2018

В колонне Бессмертного полка планируется сформировать отдельную роту акции «Мы Помним!», где участникам при необходимости будут бесплатно изготовлены штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны.



