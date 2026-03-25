По столице Поморья Бессмертный полк пройдет в очном формате

Портреты участников Великой Отечественной войны, изготовленные при поддержке команды депутата областного Собрания Александра Фролова, вручают родственникам героев, которые примут участие в шествии Бессмертного полка в столице Поморья в День Победы.

 9 мая в городе воинской славы Архангельске Бессмертный полк пройдет в очном формате. Сбор колонны начнется с 10 часов на Набережной Северной Двины, от Красной пристани в сторону площади профсоюзов. Само шествие начнется в 12 часов и пройдет по набережной до «Вечного огня» на площади Мира.

 Ежегодно команда депутата Архангельского областного Собрания Александра Фролова оказывает помощь в изготовлении портретов для участия в шествии Бессмертного полка. Сейчас уже изготовленные штендеры получают родственники героев.

 Уроженец старинного поморского села Пушлахта Абрам Гаврилович Агафонов был призван в ряды РККА в самом начале 1942 года. Воевал на Карельском фронте до Победы в 1945 году. Портрет героя пронесет в строю Бессмертного полка правнучка Ирина Хотенова. А Светлана Косых примет участие в шествии с портретом деда – Ивана Васильевича Косых, пропавшего без вести в 1943 году под Ленинградом. Андрей Самарин участвует в Бессмертном полку с портретами двух своих прадедов. Владимир Яковлевич Апанасенко был призван в армию 17-летним, в 1944 году. Служил сначала на Карельском фронте, потом воевал в Польше, Чехословакии и Германии. После войны Владимир Яковлевич еще 7 лет своей жизни посвятил службе в армии. А Владимир Викторович Беляев в составе войск 1-го Дальневосточного фронта отличился при штурме японских укреплений в Манчжурии, награжден медалью «За отвагу».

 Архангелогородец Александр Смольников пройдет в Бессмертном полку с портретом своего деда – Ивана Ивановича Смольникова. Краснофлотец, затем старшина Иван Смольников служил рулевым на подводной лодке Л-15 Северного флота. В сентябре 1942 – мае 1943 года  в составе экипажа подлодки совершил трансокеанский переход из Петропавловска-на-Камчатке через Панамский канал, Исландию и Великобританию – в Полярный. В ходе похода в Тихом океане своевременно обнаружил атаку японской подводной лодки. На переходе из Канады в Рейкъявик в условиях шторма в зимней Атлантике, рискуя жизнью, в водолазном костюме выполнил ремонт вертикально руля. За этот подвиг награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Участвовал в 7 боевых походах, в ходе которых было выполнено 4 торпедных атаки кораблей и судов противника, осуществлено 4 минных постановки у берегов оккупированной немцами Норвегии. В походах обеспечивал бесперебойное управление кораблем, проявив мужество и героизм. Награжден медалью «За отвагу». Также удостоен медалей «За оборону советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

 Много лет подряд одной из самых многочисленных колонн, возглавляющей шествие Бессмертного полка в Архангельске, является Бессмертный экипаж Северных конвоев. Поддержку проекту оказывает Александр Фролов и его команда. В этом году Бессмертный экипаж вновь будет сформирован по инициативе Клуба «Братство Северных конвоев». По предварительной информации колонна Бессмертного экипажа пойдет в шествии второй, сразу за детской и ветеранской ротой. Сбор участников начнется с 10 часов на набережной Северной Двины в районе пересечения с ул. Воскресенская, на Красной пристани. Ориентир для участников Бессмертного экипажа – памятник Петру I, колонна будет формироваться напротив, внизу.

 Также в этом году по просьбе Губернаторского Центра Архангельской области команда Александра Фролова изготовила более 30 портретов участников специальной военной операции из всего Поморья. Часть портретов уже отправлены в районы области. В Архангельске родственники бойцов, отдавших свои жизни за Родину, пройдут с портретами героев СВО 9 мая в едином строю Бессмертного полка.

 Отметим что при личном участии депутата Александра Фролова в зону специальной военной операции, в воинские части, где выполняют свой долг жители Поморья, во взаимодействии с Губернаторским Центром и волонтерским движением «Ангелы фронта» регулярно отправляются различные грузы. Среди доставленного нашим бойцам: бронеавтомобиль 3-го класса защиты, гусеничный трактор с бульдозерным отвалом, большое количество строительных и пиломатериалов, инструменты и электроды для сварочных работ по установке дополнительной антидроновой защиты, а также транспортные беспилотные летательные аппараты большой грузоподъемности. В настоящее время формируется очередная партия грузов, в составе которой грузовой автомобиль «КАМАЗ» и несколько FPV-дронов.

 

29 апрель 14:59

