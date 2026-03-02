Команда Фролова окажет помощь в изготовлении штендера с вашим героем войны

В этом году помощь в изготовлении портретов участников шествия Бессмертного полка вновь окажет команда депутата Архангельского областного Собрания Александра Фролова.

О том, в каком формате пройдет 9 мая акция «Бессмертный полк» в Городе воинской славы - Архангельске в год 85-летия начала Великой Отечественной войны, станет известно не ранее второй половине апреля. Официальная информация, к сожалению, пока отсутствует.

Но изготовить штендер с портретом предка - участника Великой Отечественной войны можно уже сейчас.

В этом году для жителей округов Майская Горка и Ломоносовского (от ул. Галушина до ул. Володарского) изготовление портретов будет осуществлено бесплатно.

Для того чтобы заказать штендер с портретом своего родственника - участника Великой Отечественной войны, необходимо приготовить фотографию и до 1 мая в будние дни с 10:00 до 16:00 обратиться по телефону 89642908025 Наталья.

Также можно обратиться в приемную на ул. Галушина, 6.

Обязательно укажите, ваши: ФИО, адрес, телефон, а также данные героя (имя, фамилия, звание / годы жизни, ту информацию, которую хотите разместить на штендере).

Если фото в электронном виде - присылайте в мессенджер «Max» по номеру 8-964-290-80-25, вместе с теми же данными, что указаны выше.

Уточнить все вопросы можно по телефону: 8-964-290-80-25 Наталья

Штендеры будут выдавать бесплатно, по мере готовности.

Много лет подряд одной из самых многочисленных колонн, возглавляющей шествие Бессмертного полка в Архангельске, является «Бессмертный экипаж Северных конвоев». Поддержку проекту оказывает Александр Фролов и его команда. Всего за минувшие годы было изготовлено более 2 тысяч штендеров с портретами участников Великой Отечественной войны.



