29 апреля депутаты Архангельска заслушают отчет главы города

В городской Думе Архангельска состоялось заседание профильных комиссий, возглавляемое Сергеем Чанчиковым, председателем комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов. В ходе заседания депутаты обсудили все вопросы, выносимые на предстоящую сессию.



В начале заседания перед депутатами выступил Игорь Андреечев, заместитель руководителя администрации – директор правового департамента администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.



Он довел до участников заседания информацию, что на шестнадцатой сессии областного Собрания депутатов внесены изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», была изложена в новой редакции глава VII «Административные правонарушения в сфере благоустройства территории». «Принятый областной закон послужит основанием для внесения соответствующих изменений в Правила благоустройства городского округа «Город Архангельск», — отметил Игорь Сергеевич.



Далее депутаты обсудили сессионную повестку.



Один из главных вопросов — отчет главы города Дмитрия Морева о результатах своей деятельности, деятельности Администрации городского округа «Город Архангельск» за 2024 год.



В рамках отчёта планируется представить основные достижения и направления развития города Архангельска за последние пять лет.



На предстоящей сессии депутаты примут решения по ряду вопросов, посвященных празднованию 80-летия Победы.



По инициативе Президента России Владимира Путина на ближайшей сессии городские депутаты рассмотрят вопрос о присвоении ныне живущим участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин города Архангельска».



Кроме этого, народные избранники примут решение об установке памятной доски участнику Великой Отечественной войны Александру Яковлевичу Багаеву, капитану 1 ранга, кавалеру трех орденов Красной звезды и Ордена Отечественной войны 1 и 2 степени.



Кроме того, решением городских депутатов планируется установка памятника, который будет посвящен летчикам 518-го Берлинского ордена Суворова III степени истребительного авиационного полка, участникам Великой Отечественной войны и войны в Северной Корее.



Также будет рассмотрено предложение о присвоении топонимического наименования «Парк Памяти» на острове Кего.



Народные избранники примут решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска» Олегу Николаевичу Коноплеву, заслуженному учителю Российской Федерации, и заслушают информацию о территориальном общественном самоуправлении в городе Архангельске.



Далее участники заседания заслушали информацию о вносимых изменениях в текущий бюджет города. Так, бюджетные средства будет предложено направить на реализацию инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»: «Школьный квартал средней школы №33», «Городской скейт-парк», «Парк отдыха «Добро» и «Всё начинается со школьного двора».



Напоминаем, что шестнадцатая сессия Архангельской городской Думы состоится 29 апреля в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.



Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети ВКонтакте. Чтобы посмотреть трансляцию, необходимо войти в группу, подписавшись на неё.