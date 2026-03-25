Красавчики

Принимаю участие в работе III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", который стартовал в Москве, рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

- Вместе с коллегами из Архангельской области мы здесь, чтобы обсудить, как сделать наши города еще лучше, комфортнее для жизни.

Форум объединил около 7 тысяч участников из всех 89 регионов России, а также более 60 зарубежных делегатов. Масштаб впечатляет! И это говорит о том, насколько сегодня актуален прямой, открытый диалог между муниципалитетами.

В программе - насыщенные дискуссии об экономике и социальной сфере, развитии инфраструктуры, ключевых моментах народной программы партии и проектах по благоустройству. Для нас главное - обмен лучшими практиками. Уверен, эти дни будут продуктивными, а новые идеи обязательно воплотятся в жизнь в Архангельске.



