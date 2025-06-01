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Школа №11 в Архангельске готова к Дню знаний

В Архангельске завершен капитальный ремонт школы №11 имени Виктора Цыганова, который стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Образование» и Народной программы «Единой России».


 Специалисты тестируют систему пожарной сигнализации, системы контроля доступа и вентиляции. Осталось лишь закончить оформление кабинетов и фойе, чтобы 1 сентября школа распахнула свои двери для учеников!

Глава Архангельска, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Дмитрий Морев посетил школу, встретился с директором Валентиной Вохминовой и представителем подрядчика, чтобы лично оценить результаты ремонта.

«Уверен, для тех 1200 ребят, которые вернутся в родные стены уже 1 сентября, здесь начнется новая интересная школьная жизнь. Очень рассчитываю, что дети в этих обновленных пространствах уже будут показывать и новые результаты», – отметил Дмитрий Александрович.

 Глава Архангельска напомнил, что в городе капитально ремонтируются и другие школы: № 14, 52, 93 – работы на всех этих объектах уже на завершающей стадии.

 


21 июль 12:52 | : Политика / Экономика

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