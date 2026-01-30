В Поморье дан старт отчетно-программным форумам "Есть результат!"

Главная цель — открыто отчитаться о реализации Народной программы за последние 5 лет, обсудить достигнутые результаты вместе с жителями и собрать конкретные предложения, которые лягут в основу обновлённой программы партии на предстоящих выборах.

Первый форум прошёл в Приморском округе и объединил более 100 участников — представителей власти, партийцев, общественников и неравнодушных северян.

 Итоги пятилетней работы представила глава округа, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Валентина Рудкина. Она отметила, что за это время удалось привлечь более миллиарда рублей федерального финансирования на развитие социальной инфраструктуры — от образования и культуры до здравоохранения.

 «Всё это стало возможным благодаря совместной работе с жителями и поддержке областного Правительства. Впереди не менее амбициозные задачи, и мы продолжим работать над тем, чтобы Приморский округ развивался, становился комфортнее и привлекательнее для жизни», — резюмировала Валентина Рудкина.

 Особое внимание на форуме уделили тематическим направлениям. Участники обсудили поддержку старшего поколения, помощь военнослужащим и их семьям, развитие молодёжных инициатив, укрепление института семьи и вопросы благоустройства территорий.

 По итогам работы площадок сформирован ряд инициатив, которые войдут в обновлённую Народную программу партии.

 В региональном отделении «Единой России» отметили, что серия форумов продлится до середины апреля и охватит все муниципалитеты региона, став ключевой площадкой для диалога между жителями и властью.

 

21 март 09:13 | : Политика

