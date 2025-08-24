Елена Вторыгина - за "Крепкую семью"

В Москве прошел масштабный форум партпроекта «Единой России» - «Крепкая семья»



В центре внимания – важнейшие вопросы семейной, демографической и социальной политики. Участники форума активно обсуждают планы работы и целевые показатели проекта на 2025 год, обмениваются лучшими региональными практиками и изучают актуальные изменения в законодательстве, касающиеся сферы семейной политики.



«Федеральный форум партийного проекта «Крепкая семья» в этом году объединяет представителей более чем 50 регионов страны. Это очень мощная площадка для выработки решений по самым острым вопросам семейной и демографической политики.



Для Архангельской области, как и для России в целом, проект «Крепкая семья» имеет особое значение. Это не просто слова, а реальный механизм защиты прав семей и поддержки традиционных ценностей. Важнейшая его задача — консолидация усилий: общественных организаций, социально ориентированных НКО, органов власти и, конечно, активных граждан.



Именно такой, комплексный подход позволяет перейти от обсуждения проблем к практике конкретных дел. Для нашего региона это означает дополнительные ресурсы и успешные практики для решения вопросов поддержки многодетных семей, улучшения демографической ситуации и создания комфортной среды для жизни и воспитания детей на Русском Севере.



Уверена, что итоги форума дадут новый импульс этой важнейшей работе в Архангельской области», - отметила депутата Государственной Думы, председателя регионального Общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Елена Вторыгина.



Среди ключевых тем, поднятых на форуме:

• Ранняя помощь детям;

• Развитие семейного бизнеса;

• Поддержка участников СВО и их семей;

• Организация и доставка гуманитарной помощи жителям приграничных районов.



«Крепкая семья» – это залог сильной России!



