Единороссы Поморья побывали на московском форуме "ВВЕРХ.ПРО"

Мероприятие состоялось в Москве в центральном исполнительном комитете «Единой России».

Это первый форум такого масштаба. На нём собрались 150 лидеров из разных регионов России, в числе которых и наши партийцы – Николай Бабиков, исполняющий обязанности секретаря Онежского местного отделения Партии, Дмитрий Лукин, секретарь 24-го первичного отделения «Единой России» (Архангельск), Оксана Новосельцева – активный пользователь приложения «ВВЕРХ».

Как сообщил Николай Бабиков, в рамках форума была организована обширная образовательная программа с большим количеством лекций в рамках проведения политической работы. Отметил партиец и работу в группах, особенно ему понравилась тема «Секретари первичных отделений Партии и общество: выстраивание эффективной работы на местах». Рассказал он, что участникам удалось пообщаться с депутатом Госдумы Александром Толмачёвым о кадровой политике в регионах. А также перед обширной аудиторией выступили Александр Сидякин – руководитель ЦИК «Единой России», Наталья Полуянова – координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», руководитель высшей партийной школы Роман Романов.

«Здесь можно найти поддержку и вдохновение, общение с единомышленниками и обменяться опытом партийной работы, завести новые знакомства. Здесь делятся своими историями успеха, секретами достижения целей и способами преодоления трудностей. Ощущаю себя членом большой команды. Особенно это важно для нас в рамках организации работы наших первичек. 2024-й объявлен лидером Партии Дмитрием Медведевым Годом первичных отделений, и нам важно, чтобы мы выстроили с партийцами на местах открытый диалог и вместе шли к одной цели – развитию России», - сказал Николай Бабиков.

Другой участник форума – единоросс Дмитрий Лукин отметил, что за время работы с 2020 года проект «ВВЕРХ» охватил 89 субъектов нашей страны, объединил более полумиллиона человек по всей стране, включая около 55 тысяч депутатов разных уровней и 40 тысяч секретарей первичных отделений партии.

«И лекции, и работа в группах во время форума объединили нас, мы оценили возможности, с которыми работаем, и ещё раз убедились, что вместе мы способны на большее. Продолжим расти и развиваться и, конечно, получать достойные результаты!» – сказал Дмитрий Лукин.

Он также призвал всех партийцев, кто ещё не пробовал, стать участником проекта «ВВЕРХ. ПРО», чтобы понимать важность партийной работы, учиться у других и делиться своим опытом, привлекать людей, которые ранее были далеки от партийной деятельности.

Лидер по Архангельской области, 19-я по России – такой рейтинг у Оксаны Новосельцевой, члена партии. Она также поделилась впечатлениями от участия в мероприятии и от использования приложения «ВВЕРХ».

«Постоянно участвую в событиях приложения ВВЕРХ и, скачав его, начала своё увлекательное путешествие в страну политики», - сказала она.

Стать участником и активным пользователем приложения может каждый северянин!

Присоединяйтесь: vverh.er.ru



