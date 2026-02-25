Депутаты Архангельска пришли к ветеранам Великой Отечественной

Депутаты Архангельской городской Думы приняли участие в совместной акции политической партии партии "Единая Россия" и торгового дома "Архипов" – «Мы помним», направленной на адресную поддержку участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 

 Перед визитами к фронтовикам организаторы акции заранее обсудили с их родственниками, в чём именно ветераны нуждаются больше всего. Благодаря такому подходу каждый подарок оказался не просто приятным знаком внимания, а действительно важной и полезной вещью в быту

 Городские депутаты Михаил Орлов и Михаил Иванов навестили ветерана Великой Отечественной войны Василия Елфимова, который в этом году готовится отметить 100-летний юбилей. Ему вручили комфортную кровать с ортопедическим матрасом, а также набор бытовой техники и полезных предметов для дома. 

 С почетной миссией к 101-летней участнице войны Анне Шубиной приехали депутаты Сергей Сорокин и Алексей Бельков. Для Анны Михайловны визит парламентариев ознаменовался появлением в квартире долгожданного нового холодильника. 

 Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и депутат Денис Лапин навестили 102-летнего ветерана Виталия Рогатых. Подарки для Виталия Васильевича подобрали с особым вниманием к его образу жизни. Фронтовику вручили планшет, чтобы быть на связи с внуками по видеосвязи, микроволновую печь и главный подарок – технологичную кресло-коляску.

 Дело в том, что несмотря на бодрость духа, передвигаться самостоятельно ветерану очень трудно. Квартира Виталия Васильевича расположена на третьем этаже дома без лифта. Раньше на прогулку его вывозили вдвоем внуки: спускали коляску с дедушкой на руках и катали по Северному округу. Но сейчас один из них уехал в командировку, и выходы на свежий воздух временно пришлось отложить. 

 Новая коляска решает эту проблему раз и навсегда. Она оснащена электроприводом, который возвращает ветерану контроль над движением, а также специальным лестничным подъемником. Теперь спустить коляску с третьего этажа сможет даже один человек.

 «Этот подарок для нас – самое настоящее спасение. Теперь мы будем чаще гулять с папой, и не обязательно полагаться на мужскую силу, теперь коляску сможем спускать сами. Папа очень любит свежий воздух и уже планирует отправиться на новенькой коляске на мемориал в День Победы, – поделилась радостью дочь ветерана Галина Витальевна.

 Как отметил Иван Воронцов, такая акция – отличная возможность еще раз поблагодарить ветеранов за победу в Великой Отечественной войны и проявить соучастие в улучшении бытовых условий фронтовиков. 

 «За каждым визитом стоит личная история и конкретная потребность человека. Организаторы акции постарались услышать каждого ветерана и помочь именно тем, что действительно облегчит его повседневную жизнь. Для нас это возможность еще раз поклониться поколению победителей и показать, что их подвиг и сегодняшнее благополучие для нас неразделимы.

 Мы благодарим социально-ориентированный бизнес в лице торгового дома "Архипов" за неравнодушие и помощь в приобретении нужных предметов для ветеранов», – подчеркнул Иван Воронцов.


16 апрель 13:54 | : Политика

