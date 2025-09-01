Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коряжме вдова ветерана добилась выплаты к Дню Победы через суд

Прокуратура г. Коряжмы провела проверку по обращению вдовы ветерана Великой Отечественной войны. 

Установлено, что региональным отделением социального фонда России 88-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны отказано в единовременной выплате ко Дню Победы в размере 80 тыс. рублей, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2025 №15.

Отказ мотивирован тем, что умерший супруг заявительницы не принимал участие в событиях Великой Отечественной войны.

Вместе с тем согласно статье 2 Федерального закона «О ветеранах»                           к ветеранам Великой Отечественной войны относятся также военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года, и в соответствии с названным Указом вдовы данной категории граждан имеют право на единовременную выплату, в связи с чем потребовалось обращение прокурора в суд.

По иску прокурора суд возложил на Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обязанность осуществить вдове ветерана Великой Отечественной войны выплату в связи
 с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Судебный акт не вступил в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокурора.

 

14 октябрь 14:48 | : Скандалы

Главные новости


«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Городские легенды: главный "строитель" архангельского трамвая и отец Героя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (183)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20