В Коряжме вдова ветерана добилась выплаты к Дню Победы через суд

Прокуратура г. Коряжмы провела проверку по обращению вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Установлено, что региональным отделением социального фонда России 88-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны отказано в единовременной выплате ко Дню Победы в размере 80 тыс. рублей, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2025 №15.

Отказ мотивирован тем, что умерший супруг заявительницы не принимал участие в событиях Великой Отечественной войны.

Вместе с тем согласно статье 2 Федерального закона «О ветеранах» к ветеранам Великой Отечественной войны относятся также военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года, и в соответствии с названным Указом вдовы данной категории граждан имеют право на единовременную выплату, в связи с чем потребовалось обращение прокурора в суд.

По иску прокурора суд возложил на Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обязанность осуществить вдове ветерана Великой Отечественной войны выплату в связи

с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Судебный акт не вступил в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокурора.