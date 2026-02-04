В центре Архангельска открылась фотовыставка к "Диктанту Победы"

Экспозиция на пр. Чумбарова-Лучинского рассказывает об истории акции в цифрах и людях: как она развивалась, сколько участников объединяет и что значит для сохранения исторической памяти. Через реальные примеры она показывает, что «Диктант Победы» — это уже не просто мероприятие, а международная традиция.

 На открытии к участникам обратился советник губернатора Архангельской области, координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Сергей Ковалёв:

 «Если первый диктант в нашем регионе проходил на трёх площадках и собрал около ста человек, то сегодня это уже более 500 площадок и тысячи участников. «Диктант Победы» объединяет людей, потому что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и участие в акции — это способ сохранить память о наших предках».

 Уже 24 апреля «Диктант Победы» пройдёт по всей стране. Присоединиться и написать его может каждый. Подробности — на сайте диктантпобеды.рф.



10 апрель 10:10 | : Политика

