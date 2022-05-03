Архангельская область готовится к "Диктанту Победы-2022"

Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта этой международной акции. Для её заполнения нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.
В настоящее время идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы-2022», до которого осталось немногим более трёх недель, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.
«С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч», – подчеркнул он.
Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сторонние организации выходят с инициативой по самостоятельной организации площадок проведения.
«Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в «Диктанте Победы», проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков», – резюмировал он.
Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день «Диктанта Победы».
Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.
В Архангельской области к регистрации открыты порядка 300 площадок. Площадки организованы на базе школ, центра «Патриот», ВУЗов, библиотек, музеев, молодежных центров, домов культуры, воинских учреждений, МЧС, МВД, управления Росгвардии. С каждым годом количество площадок и участников расширяется. В этом году организаторы ожидают около 10 тысяч человек.
Примечательно, что акция состоится во всех районах области, не только в райцентрах, но и во многих поселениях, деревнях.
«Участие в Диктанте Победы – это способ не только проверить свои знания, но и стать ближе к героическому подвигу своего народа. Победа в диктанте дает право посетить Парад Победы на Красной площади. «Единая Россия» выступает спонсором и берет на себя затраты на трансфер, проживание участников в Москве. По инициативе партии у победителей есть возможность получить дополнительные баллы при зачислении в вуз, а также получить денежный приз на реализацию своего проекта. Участникам акции хочу пожелать удачи и дать совет, чтобы грамотно написать диктант, стоит обратиться к библиотекам, базовым источникам, освежить знания в памяти, почитать книги о Великой Отечественной войне», - прокомментировал региональный координатор проекта «Историческая память», председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалев.
Всероссийская акция пройдет во всех регионах России и за рубежом 3 сентября. Диктант приурочен к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Присоединиться к акции может любой желающий.