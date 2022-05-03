Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область готовится к "Диктанту Победы-2022"

Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта этой международной акции. Для её заполнения нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.

В настоящее время идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы-2022», до которого осталось немногим более трёх недель, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

«С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч», – подчеркнул он.

Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сторонние организации выходят с инициативой по самостоятельной организации площадок проведения.

«Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в «Диктанте Победы», проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков», – резюмировал он.

Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день «Диктанта Победы».

Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.

В Архангельской области к регистрации открыты порядка 300 площадок. Площадки организованы на базе школ, центра «Патриот», ВУЗов, библиотек, музеев, молодежных центров, домов культуры, воинских учреждений, МЧС, МВД, управления Росгвардии. С каждым годом количество площадок и участников расширяется. В этом году организаторы ожидают около 10 тысяч человек.

Примечательно, что акция состоится во всех районах области, не только в райцентрах, но и во многих поселениях, деревнях. 

«Участие в Диктанте Победы – это способ не только проверить свои знания, но и стать ближе к героическому подвигу своего народа. Победа в диктанте дает право посетить Парад Победы на Красной площади. «Единая Россия» выступает спонсором и берет на себя затраты на трансфер, проживание участников в Москве. По инициативе партии у победителей есть возможность получить дополнительные баллы при зачислении в вуз, а также получить денежный приз на реализацию своего проекта. Участникам акции хочу пожелать удачи и дать совет, чтобы грамотно написать диктант, стоит обратиться к библиотекам, базовым источникам, освежить знания в памяти, почитать книги о Великой Отечественной войне», - прокомментировал региональный координатор проекта «Историческая память», председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалев.

Всероссийская акция пройдет во всех регионах России и за рубежом 3 сентября. Диктант приурочен к  77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Присоединиться к акции может любой желающий.

15 август 10:10 | : Политика

Главные новости


Зато мы в области балета…
Оставим память о деревне. История поморской глубинки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (171)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20