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В этом году "Диктант Победы" будут писать на Земле Франца-Иосифа

 Международная акция состоится 27 апреля

 Впервые «Диктант Победы» пройдет в Музее Мирового океана в Калининградской области, Дипломатическом зале Московского Кремля, на Корабле-музее «Сметливый» в Севастополе, Ливадийском дворце в Республике Крым, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, Приморском океанариуме Владивостока. Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

«В этом году «Диктант Победы» проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится всё больше партнерских площадок, так как сейчас как никогда нужно распространять историческую правду, доносить ее до каждого – как в России, так и за ее пределами, в странах, которые поддерживают наш историко-просветительский проект. Участие в «Диктанте Победы» — это не только проверка знаний и уважение к истории, но и возможность узнать больше о вкладе наших предков в Победу. Мы считаем, что участие в этом мероприятии помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа», – сообщил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Напомним, Международная историческая акция в рамках партпроекта «Историческая память» – «Диктант Победы» состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобедыф. Она призвана пробудить интерес у школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В Архангельской области в этом году организаторы планируют увеличить количество площадок для написания «Диктанта Победы».

 «В качестве уникальных площадок в этом году предложены военные закрытые объекты, как Плесецкий космодром, архипелаг Новая Земля и даже на борту подводной лодки. Планируется, что площадка для написания диктанта будет открыта в самой северной точке России – на Земле Франца-Иосифа, а также в губернаторском штабе помощи мобилизованным «Вместе мы сильнее», - рассказал региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев.

Организаторами выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади. 

29 март 10:40 | : Политика

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