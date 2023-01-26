Архангельская «Единая Россия» начала подготовку к «Диктанту Победы»

В этом году «Диктант Победы» пройдет 27 апреля.

«Диктант Победы» – ежегодная акция инициированная «Единой Россией». Одна из задач – сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, привить интерес молодежи к истории.

Секретарь регионального отделения партии, губернатор Александр Цыбульский на президиуме регионального политсовета поручил увеличить количество площадок для проведения «Диктант Победы».

«Из года в год мы стараемся улучшить как качество проведения мероприятий, так и расширить границы и форматы написания диктанта, привлечь как можно больше людей. Ставим для себя целью открыть около 400 площадок, из них 10 уникальных, привлечь 10 тыс. участников», - рассказал координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалев.

Участники заседания – представители партии, департамента образования, Центра оценки качества образования (ЦОК), САФУ и библиотек. Учреждения образования, культуры, патриотические центры станут основным местом для написания диктанта. В качестве уникальных площадок предложены военные закрытые объекты, как Плесецкий космодром, отдаленные территории Кенозерский национальный парк, Соловецкий монастырь, Земля Франца-Иосифа, Земля Александра, а также же губернаторский штаб помощи мобилизованным.

До 17 марта продлится регистрация площадок. Организации, желающей принять участие в качестве площадки не нужно проходить регистрацию. Ответственный человек от учреждения подает свои контакты в региональное отделение «Единой России» - его организацию регистрирует специалист реготделения. Решенные тесты сканируются. Районам, где качество сканирования низкое, можно передать бланки с ответами в ЦОК. В центре все бланки обрабатываются и проходят верификацию вручную.

Впервые для проведения акции министерством образования предусмотрено финансирование. Оно пойдет на закупку бумаги и ручек.



