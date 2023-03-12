Игорь Арсентьев написал "Диктант Победы"

Сегодня по всей России прошла патриотическая акция «Диктант Победы». В этом году вопросы посвящены Нюрнбергскому процессу, Сталинградской и Курской битвам, прорыву блокады Ленинграда, 80-летию освобождения Донбасса.



Северодвинск писал диктант на 36 площадках: участвовали многие - от школьников до военнослужащих. Также за парту сели глава Северодвинска Игорь Арсентьев и его советник, а в самом недалеком будущем первый заместитель градоначальника Евгений Попов (см. фото).

Игорь Арсентьев:

- С удовольствием принял участие в акции: вопросы, признаться, не простые, но есть повод узнать и новые для себя исторические факты. Думаю, что мероприятие «Диктант Победы» для многих станет дополнительной мотивацией для более глубокого изучения истории России.