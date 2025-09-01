Ещё два автомобиля с гуманитаркой ушли из Архангельска на Донбасс

На этой неделе из Архангельска в зону СВО отправились УАЗ "Патриот" и Форд "Фокус" от региональной прокуратуры.



Представители Народного фронта доставят автомобили на донецкое направление – в воинские части, где служат уроженцы Поморья.



По традиции, боевые кони отправились “за ленту” не порожняком. В багажнике внедорожника – продукты питания, медикаменты, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства, мягкий инвентарь, квадрокоптер и новые берцы для наших парней.



Форд “Фокус” будет использоваться для поимки ДРГ. Его заполнили коробками с маскировочными сетями, сухими душами, консервами, сладостями, кондитерскими изделиями и лекарствами, а также индивидуальными посылками, которые будут переданы лично в руки адресатам.

