Архангельские прокуроры передали в зону СВО Форд "Фокус"

В региональное отделение Народного фронта пришли обращения от наших земляков – защитников Донбасса, несущих службу на херсонском и луганском направлениях СВО.

Бойцы из отряда спецназа выражают признательность за автомобиль Форд "Фокус", который представителям президентского движения передали работники региональной прокуратуры.

Военные благодарят и коллектив автосервиса, который обслужил машину перед отправкой "за ленту".

А наши разведчики из ЛНР говорят "спасибо" за продукты, лекарства, влажные салфетки, бинты и новые рации, которые удалось приобрести с помощью неравнодушных северян. 

30 сентябрь 13:20 | : Политика

