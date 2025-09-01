Архангельские прокуроры передали в зону СВО Форд "Фокус"

В региональное отделение Народного фронта пришли обращения от наших земляков – защитников Донбасса, несущих службу на херсонском и луганском направлениях СВО.



Бойцы из отряда спецназа выражают признательность за автомобиль Форд "Фокус", который представителям президентского движения передали работники региональной прокуратуры.



Военные благодарят и коллектив автосервиса, который обслужил машину перед отправкой "за ленту".



А наши разведчики из ЛНР говорят "спасибо" за продукты, лекарства, влажные салфетки, бинты и новые рации, которые удалось приобрести с помощью неравнодушных северян.