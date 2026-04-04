В Архангельске сносят очередного Ильича. Взгляд принципиального коммуниста

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» М.В. Ломоносов.

Сегодня информационное пространство города всколыхнула весть о сносе очередного (второго по счету) памятника Владимиру Ильичу Ленину в Архангельске. Первый снесли в октябре 2021 под видом «реставрации». И здесь ожидается похожая реакция.  Комментирует политик, председатель Архангельского регионального отделения РУСО Леонид Таскаев:

- Казалось бы, кому какое дело? Запущенные горадминистрацией до критического состояния памятники и иные исторические объекты «ушедшей эпохи», малограмотными манкуртами окрещенные «бетонным хламом», демонтируют ударными темпами под веселое «Аля-Улю».

Но только если для вечно безденежной, постоянно кризисной (уж как 35 лет буржуинства), с галопирующим госдолгом Архангельской области и города воинской славы Архангельска - сквер и парки с памятниками большевистским вождям - это бессмысленные траты на «непонятно что», то для меня лично символы Советской власти говорят совершенно о другом.

Владимир Ленин - это (в социальном плане):

1) Декрет о мире (26 октября (8 ноября) 1917 года). Первый законодательный акт советской власти. Принят единогласно на Втором съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Предлагал всем воюющим народам и их правительствам начать переговоры о «справедливом демократическом мире» — без аннексий (захвата чужих земель) и контрибуций.

2) Декрет о земле (26 октября (8 ноября) 1917 года). Принят в ночь с 26 на 27 октября (8–9 ноября по новому стилю) 1917 года. Отменял помещичью собственность на землю без выкупа, передавал помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли со всем инвентарём и постройками в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов.

3) Декрет «Об образовании Рабочего и Крестьянского правительства» — 26 октября (8 ноября). Обрадовал первый состав Совнаркома во главе с Лениным.

4) Декрет «О полноте власти Советов» — 28 октября (10 ноября). Объявил о ликвидации системы «двоевластия», отстранении всех комиссаров Временного правительства.

5) Декрет о восьмичасовом рабочем дне — октябрь 1917 года. Ограничивал рабочие часы, обеспечивая рабочим нормированные условия труда. (Привет Дерипаске и Онищенко!)

6) Декрет об уравнении прав мужчин и женщин — декабрь 1917 года. В рамках этого декрета была осуществлена юридическая и социальная реформа, направленная на устранение гендерного неравенства в правах.

7) Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви — январь 1918 года. Стал основой для формирования светского государства, в котором религия отделялась от государственных и образовательных институтов.

И многое другое, чем мог похвастать советский гражданин, и чего уже лишен среднестатистический россиянин!

Потому, дремучие невежи сносящие памятники вождям и эпохе, до которой даже за 35 дет своего всевластия дотянуться не в состоянии - ликвидируют не только Память об СССР, они пытаются уничтожить саму мысль о справедливом устройстве общества - социализме.

Зачем городские власти потворствуют тому же, с чего начался Майдан на Украине и их АТО на Донбассе - мне, как коммунисту и историку - решительно не понятно.

Редакция не всегда согласна с мнением авторов публикуемых материалов.


08 апрель 13:42

