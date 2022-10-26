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«Ленины» покидают Архангельск

Тихо и незаметно исчез бюст Владимира Ильича, стоявший напротив штаба 10-й отдельной армии ПВО, что на Набережной Северной Двины. Само здание было давно заброшено, бюст вождю мирового пролетариата находился в таком же состоянии.

Теперь это место отдано и благоустроено под IT-парк «Digital Arctic». Соответственно, и символы другие - на месте каменного Ильича появился додекаэдр как знак начала цифровой эпохи. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног» - слова «Интернационала» бумерангом вернулись большевикам и больно ударили по самому дорогому. Реакция местных коммунистов на происходящее пока не последовала. Но ожидается...

Напомним, ранее исчез со своего насиженного (настоянного) места памятник Ленину в Соломбале. Говорят, отправлен на реставрацию… а там видно будет.

26 ноябрь 08:54 | : Политика / Культура

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