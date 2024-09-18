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"Левые" Архангельска поздравили всех с годовщиной Октябрьского переворота

- Уважаемые друзья, товарищи, сочувствующие!

 Сердечно поздравляем вас с днём Великой Октябрьской Социалистической Революции, положившей начало эпохи свершений и подвигов народов Советского Союза, а позже и всего Земного шара, став путеводной звездой всем угнетенным в борьбе за право называться Человеком, с большой буквы!

 В этот светлый день, активисты Архангельского регионального отделения РУСО, совместно с ветеранами налоговой службы Архангельской области и движением «Сталин в Архангельске» повели торжественное возложение цветов и краткие выступления у подножия памятника жертвам Интервенции 1918-1920 годов.

 От имени РУСО выступил руководитель Архангельского областного отделения
 Леонид ТАСКАЕВ;

 От научного сообщества - профессор
 Владислав ГОЛДИН.

Стоит отметить, что в этот же день персек Архангельского обкома КПРФ Гревцов собрал у памятника Ленину по тому же поводу совсем мало народа (см. фото внизу).


07 ноябрь 14:19 | : Политика

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