"Левые" Архангельска поздравили всех с годовщиной Октябрьского переворота

- Уважаемые друзья, товарищи, сочувствующие!



Сердечно поздравляем вас с днём Великой Октябрьской Социалистической Революции, положившей начало эпохи свершений и подвигов народов Советского Союза, а позже и всего Земного шара, став путеводной звездой всем угнетенным в борьбе за право называться Человеком, с большой буквы!



В этот светлый день, активисты Архангельского регионального отделения РУСО, совместно с ветеранами налоговой службы Архангельской области и движением «Сталин в Архангельске» повели торжественное возложение цветов и краткие выступления у подножия памятника жертвам Интервенции 1918-1920 годов.



От имени РУСО выступил руководитель Архангельского областного отделения

Леонид ТАСКАЕВ;



От научного сообщества - профессор

Владислав ГОЛДИН.

Стоит отметить, что в этот же день персек Архангельского обкома КПРФ Гревцов собрал у памятника Ленину по тому же поводу совсем мало народа (см. фото внизу).



