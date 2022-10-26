Оборотная сторона медали в КЦГБ

Предыдущая публикация о нездоровой ситуации, сложившейся в Котласской центральной городской больнице после прихода нового главврача, вызвала немедленный резонанс. На телефонный номер редакции стали поступать звонки как от сторонников стиля руководства Хизри Ильясова, так и его противников. Первые упрекали нас в тенденциозности подачи опубликованных фактов, вторые в том, что не обо всём рассказали. Мы предложили высказаться и тем, и другим. Откликнулись вторые. Их и публикуем:
Ни один главный врач нашей больницы так не хвалил себя в средствах массовой информации, как Ильясов Х.И., проработав всего 6 месяца руководителем больницы. Зачем? Видимо надо много плохого скрыть, что он сделал для коллектива больницы и жителей города, закрыв глаза и уши пациентам, а просто много говорить ни о чем, себя хвалить и бросаться лозунгами.
Первое, что он сделал (об этом в прессе ни слова) - разрушил отделение ангио хирургии, уволив с хамством и пренебрежением 3 врачей из четырех работающих в отделении. В том числе уволил зав. отделением Зобова В.В., который создал это отделение, организовал круглосуточную работу, наладил связь с ведущими сердечно сосудистыми центрами, в итоге спас тысячи жизни пациентов с ОНМК, острым инфарктом миокарда и другими заболеваниями.
Зобов В.В. является уникальным добросовестным, умным и грамотным доктором. На смену ему пришел 28-летний начинающий врач со студенческой скамьи без опыта работы. Хвалить в прессе это одно, а чтобы стать уникальным ангио хирургом нужно время, нужны опытные наставники. Но опытные врачи уволены новым руководителем.
Главный врач принимает на работу людей без опыта работы, не спасать, а экспериментировать над жизнями котлашан, лишь бы заткнуть «дыры».
Обучение новых специалистов по ФД и УЗИ проводится онлайн, понятно, что только для получения сертификата. А дальше хоть трава не расти. Лишь бы «дыры» заткнуть неважно кем. Те врачи, которые работают давно, врачи высшей категории, с огромным опытом – не нужны руководству, вместе с начмедом делается все, чтобы они уволились.
Хотим еще отметить, что с приходом главного врача все новые врачебные кадры, поступающие на работу, имея малый рабочий стаж, по договору получают оклад в разы больше, чем оклады у уже работающих, имеющих большую практику и врачебный опыт. Это справедливо?
О качестве работы руководителя говорят не слова в прессе, а дела на рабочем месте. У нас же за 6 месяцев уволились, не смогли работать в этом хаосе, неразберихе, неорганизованности в действиях главного врача:
-заместитель главного врача по экономике, грамотный, умный руководитель, вытащивший больницу из долговой ямы;
-заместитель главного врача по хоз. части;
- зав. отделом информатики;
-зав. аптекой и ее заместитель;
-зам. главного врача по Котласскому району, которая в течение десятков лет на плаву держала здравоохранение Котласского района;
Зато обставил себя, как «частоколом», заместителями, чтобы самому много не думать и ответственность сложить на них.
Якобы создан на базе поликлиники Центр онкологической помощи населению, разрекламированный во всех средствах массовой информации. На самом деле появилась громкая вывеска на дневном стационаре для проведения химиотерапии онкобольным. Суть осталась прежней. Организация дневного стационара для онкобольных, в частности, была проведена предыдущим главным врачом, проведен ремонт помещений и их оснащение аппаратурой и инструментарием.
В «Двинской правде» от 19.08.2022 г. главный врач обвиняет работников отделения функциональной диагностики и УЗИ в приписках и нежелании работать. Данная информация не соответствует действительности. Созданная комиссия провела проверку по объемам исследований и на заседании у главного врача при коллективе отделения озвучены результаты: объем выполненной работы значительно превышает установленные нормы выработки. То есть, своим высказыванием главный врач наносит урон чести, достоинству и деловой репутации коллективу отделения, где работают 6 врачей высшей квалификации.
В течение 6 месяцев главный врач не дает нормально работать отделению ОФД и УЗИ в стационаре. Основная цель –закрыть отделение, которое функционирует 32 года, выполняя большой объем работы. Каждый день – встряски:
- то сокращает все вакантные ставки медсестер,
- то сокращает вакантные ставки врачей,
- то сокращает ставку старшей медсестры. Вместо неё вводится ставка старшего администратора и принимается на работу инженер-технолог швейного производства с функциональными обязанностями старшей медсестры, что противоречит приказам МЗ РФ.
Руководство больницы на прием с врачами, в том числе и с врачами УЗИ, «садят» регистраторов, работников, не имеющих среднего медицинского образования, что является прямым нарушением приказов МЗ РФ и нарушает права пациента о неразглашении врачебной тайны.
Главный врач дифференцированно подходит к организации отделений ФД и УЗИ поликлиники и стационара. На 3,5 врачей поликлинического отделения приходится 9 средних медработников, а на 7 врачей стационарного отделения всего 6 медсестер. В чем разница штатного расписания двух однотипных отделений?
Тайно забирает УЗИ аппарат из стационара в поликлинику. В результате на 3 врачей УЗИ остается 2 аппарата, что также противоречит приказам МЗ РФ.
Без объяснения причины главный врач забирает кабинет старшей медсестры отделения. Теперь человек без медицинского образования - старший администратор - находится в кабинете, где проходят диагностические процедуры, что также противоречит приказам МЗ РФ.
Теперь издал приказ освободить комнату отдыха персонала (столовая и раздевалка) в никуда, то есть, лишает работников комнаты отдыха, что противоречит Трудовому кодексу и приказам по охране труда.
В результате планомерных действий главного врача, начмеда и зав. кадрами увольняются 3 врача УЗИ стационара. Не исключается, что уволятся и врачи ФД. Сейчас идет суд по иску нормирования труда работников отделения ФД и УЗИ.
По изменению норм труда для работников ОФД и УЗИ приказом главного врача Ильясова подан иск в суд. Коллектив не согласен с принятым решением главного врача увеличить количество исследований на ставку в 3-5 раз. 24.11.22 г по телефону главный врач угрожал медсестрам отделения, требуя забрать иски из суда, иначе они будут уволены. И он это может сделать, ибо живет по своим правилам, больше похожими на понятия.
Такого хамского и неуважительного отношения со стороны руководства больницы к медперсоналу здесь не видели за 40 лет работы. Пенсионеры: это «хлам», «мох», «всех на свалку» - его слова. Неважно, что эти люди на протяжении 30-40 лет спасали пациентов, не щадя своего здоровья, сил и нервов. Им некогда писать хвалебные речи в свой адрес, излагать фейковые факты в прессе.
Итог всех принятых главврачом Хизри Ильясовым решений - никакой организации в больнице, переполох и хаос, неуправляемость ситуацией. Свое мнение можешь оставить при себе, у нас теперь главный врач всегда прав. Если не согласен с его мнением: уволен, сокращен.