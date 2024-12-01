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Мария Харченко дарит детям радость

Лидер фракции ЛДПР (в единственном числе) Архангельской городской Думы Мария Харченко в эти предновогодние дни пошла на прямой контакт о своими избирателями. Как настоящими, так и будущими:

- Новогоднее чудо начало случаться еще в начале недели. Активные и неравнодушные соседи дома 358 по проспекту Ленинградский так красиво украсили свои подъезды и территорию дома, установили и нарядили новогодние ели, что и Снегурочка поспешили именно к ним.

С удовольствием пришли в гости к каждому ребенку и вручили сладкие подарки от ЛДПР, а еще у всех, кто не успел написать письмо с пожеланиями, была возможность прошептать на ушко Дедушке Морозу свое заветное. Нас встречали многодетные семьи, семьи участников СВО, а некоторые даже рассказывали стихи и пели песни. Новогодним настроением зарядились все.

28 декабрь 16:05 | : Политика

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