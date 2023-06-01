Леонид Слуцкий «потянет паровозом» лдпровцев Поморья к победе на выборах

Вслед за коммунистами, предвыборную конференцию провело и АРО ЛДПР, где определились с первыми партийными тройками

Интересно, что в обоих списках, АОСД и АГД, первой стоит фамилия нового лидера российских либерал-демократов, депутата Госдумы Леонида Слуцкого. В политтехнологических кругах этот прием называется «пристегнуть паровоз».

На выборах в Архангельское областное Собрание вторым и третьим номерами идут действующие депутаты Александр Федорков и Георгий Губанов.

Вторым номером в АрхГорДуму – украшение поморской ЛДПР Мария Харченко.

Напомним, что выборы пройдут в Единый день голосования 10 сентября.