Всем главам пример. Валентина Рудкина стала золотой медалисткой

Член Президиума реготделения «Единой России» Валентина Рудкина получила награду из рук секретаря регионального отделения Партии Александра Цыбульского – золотую медаль Российской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень 2023» (номинация «Лучшая практика комплексного подхода к развитию инфраструктуры сельских территорий»).

На днях Александр Цыбульский работал в Приморском муниципальном округе. Глава Валентина Рудкина показала губернатору, как идёт реализация федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Посетили посёлок Уемский, Катунино, Лайский док.

- По федеральной программе комплексного развития сельских территорий мы работаем больше трёх лет, - рассказывает глава Приморского муниципального округа Валентина Рудкина. – Средства из федерального бюджета выделены на строительство, реконструкцию, ремонт социальной и культурной сферы, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Работа проделана большая. Александр Витальевич задерживался на каждом объекте, внимательно выслушивал руководителей учреждений. Это показатель заинтересованности главы региона в жизни ближних и отдалённых территорий нашей большой губернии. Для него важна каждая деталь. И это так. Губернатор скрупулёзно проконтролировал весь ход работ на строящихся объектах. Вот пример – мы не собирались идти в Дом культуры в Катунино, но Александр Цыбульский поинтересовался: «Выполнено ли моё поручение по приобретению светодиодного экрана?» Отвечаю: «Конечно! Ведь были выделены деньги из областного бюджета». Он всё проконтролировал и оценил, включая и вопрос о модельной библиотеке в катунинском ДК. Мы совместно с региональным бюджетом заложили средства на реализацию этого проекта в 2024 году. В Лайском доке благодаря совместной работе только за последний год ввели в строй три объекта — ДК, детский сад и дорогу к нему. Причём по ценам ниже, чем строятся в других районах области. Для Александра Витальевича это было удивительно, что мы уложились в сравнительно небольшие цены, получив при этом качественное оснащение объектов.

Порадовало губернатора Поморья и строительство Дома культуры в Талагах. Также – завершение строительства напорного коллектора в Уйме по ускоренному финансированию (деньги, заложенные в 2024-м, были освоены на год раньше). Аллея героев - участников Великой Отечественной войны в Катунино, где прогулялся Александр Цыбульский, была построена в рамках федерального партийного проекта «Историческая память»: выиграли конкурс грантов «Помни их имена». Не осталась без внимания губернатора и дорожная инфраструктура Приморского округа.

В социальных сетях глава региона отметил: «Валентину Алексеевну Рудкину считаю примером для всех муниципальных глав. Есть основания — человек, который руководит огромной территорией, растянувшейся на сотни километров, с большой удаленностью населённых пунктов друг от друга, успевает всем им уделять равное внимание. А главное — отстаивает интересы людей с завидным упорством».

- Просто ходить на работу и контролировать текущую деятельность – это не моё, - подчеркнула Валентина Рудкина. – Всё время стремлюсь созидать. Радостно наблюдать, как вырастают детские сады, поднимаются дома культуры – центры притяжения северян. Когда наши дети и подростки организованы – это показатель здоровья общества. Когда вижу, что детская преступность снижается, значит, мы попадаем в точку!

Говоря об оценке губернатора, Валентина Алексеевна обозначает, что это большой аванс: «Мне нужно теперь всё время быть отличницей. А это очень непросто. Но мы все вместе будем работать. И золотая медаль – это огромный и значительный труд команды округа, лично губернатора Александра Цыбульского и областного Правительства, а также работа федерального центра и лично нашего Президента РФ Владимира Путина».

Отметим, строительство, реконструкция, ремонт объектов социальной и культурной сферы, дорожной и коммунальной инфраструктуры являются важными пунктами народной программы "Единой России".