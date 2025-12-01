Вверх
Министр культуры представляет Архангельскую область на партийном форуме в Москве

Всероссийский форум партийного проекта «Культура малой Родины» объединил почти 200 участников со всей страны, включая региональных координаторов и председателей общественных советов партпроекта, экспертов, федеральных и региональных властей. Архангельскую область представила региональный координатор партпроекта, министр культуры Оксана Светлова.

На форуме подвели итоги работы в 2025 году, обсудили предложения в народную программу партии, планы по модернизации учреждений культуры в малых городах и сёлах, обменялись лучшими региональными практиками.

Партпроект «Культура малой Родины» вносит значительный вклад в сохранение духовного богатства страны, формирование национальной идентичности, воспитание уважения к истории и любви к Родине, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев в приветствии к участникам. 

 «Развитие культуры — это укрепление фундамента национального единства. Наша задача в рамках народной программы — сделать культурные пространства доступными, сохранить наследие многих поколений, вдохновить молодёжь на творчество. Проект — это мост между прошлым и будущим, он помогает сохранять памятники истории, возрождать народные промыслы, поддерживать театры, музеи, школы искусств. В мире быстрых изменений важно беречь то, что делает нас уникальным государством цивилизации: нашу культуру, язык, традиции», — подчеркнул он.

Как сообщила Оксана Светлова, в 2025 году в рамках партпроекта и реализации Народной программы Партии в регионе велась работа по нескольким ключевым направлениям: от поддержки муниципальных театров и развития детских театральных коллективов до оснащения образовательных организаций в сфере культуры и модернизации музеев и библиотек. Это стало возможно благодаря поддержке Губернатора, Секретаря регионального отделения Партии Александра Цыбульского.

«В 2026 году реализация федерального партийного проекта на территории Архангельской области будет продолжена: планируется постановка 12 спектаклей и техническое оснащение театров региона, будут приведены к модельному стандарту 6 библиотек, продолжится системная работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры Архангельской области. Всё это работа большой команды единомышленников «Единой России», — отмечает региональный министр культуры.

