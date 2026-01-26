Вверх
Архангельская “Нива” стала боевой единицей морпехов

Ещё один “железный конь” готов к марш-броску на донецкое направление. Одно из надзорных ведомств передало Народному фронту региона автомобиль Chevrolet Niva 2013 года выпуска.

Чтобы машина не подвела в суровых фронтовых условиях, за дело взялись судебные приставы Поморья. Сотрудники ведомства по традиции подошли к вопросу с северной основательностью: провели полное техобслуживание, заменили все технические жидкости, проверили каждый узел и подготовили внедорожник к работе в зоне СВО.

Ключи от “Нивы” активисты передали бойцам 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Теперь машина станет верным помощником наших парней в выполнении сложнейших задач.

Это уже 46-й автомобиль, который Народный фронт Архангельской области отправил “за ленточку”. Тыл – это опора, и жители Поморья  продолжают её укреплять.

11 март 12:43 | : Политика

