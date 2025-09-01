Архангельский механик передал бойцам СВО автомобиль "Нива"

В Народный фронт обратилось руководство “Механизированной колонны № 88”. Коллектив предприятия приобрёл внедорожник “Нива” для военных из Архангельска в зоне СВО.



Механик организации Игорь Журавлёв рассказал, что сам хотел идти “за ленту”, но военкомат не пустил его служить из-за возраста. Тогда мужчина решил помогать нашим ребятам по-другому: искать и ремонтировать машины для подразделений, где долг Родине отдают парни из нашего региона.



За счёт средств работников колонны № 88 “Ниве” провели диагностику и кузовной ремонт, заменили агрегаты, технические жидкости и свечи накаливания.



Игорь Журавлёв уже перегнал в Курск автобус “ПАЗ” для военнослужащих, а теперь сядет за руль подготовленной к работе в полевых условиях “Нивы”.



В ближайшее время наш герой и представители Народного фронта доставят ВАЗ-2131, УАЗ “Хантер” от Александра Буторина из Устьянского округа и ещё 5 автомобилей на передовую.