Дорожники из Питера презентовали бойцам из Поморья "Ниву"

В региональный Народный фронт обратилось руководство компании “ДорСтройИнжиниринг” из Ленинградской области. Коллектив предприятия собрал средства и приобрёл для военнослужащих в зоне СВО автомобиль “Нива” 2015 года выпуска.



Генеральный директор организации, уроженец Приморского округа Архангельской области Валентин Левашов рассказал, что участники спецоперации обратились к нему с просьбой о технической помощи. Обсудив варианты, бойцы решили, что лучше всего для выполнения боевых задач их подразделения подойдёт именно “Нива”.



Дорожники купили автомобиль у жителя Архангельска, провели его диагностику, отремонтировали и передали Народному фронту.



В ближайшее время представители президентского движения доставят машину “за ленту” на харьковское направление, где полноприводный внедорожник станет новым боевым товарищем для штурмовиков из Архангельской и Ленинградской областей.