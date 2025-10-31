Вверх
Дорожники из Питера презентовали бойцам из Поморья "Ниву"

В региональный Народный фронт обратилось руководство компании “ДорСтройИнжиниринг” из Ленинградской области. Коллектив предприятия собрал средства и приобрёл для военнослужащих в зоне СВО автомобиль “Нива” 2015 года выпуска.

Генеральный директор организации, уроженец Приморского округа Архангельской области Валентин Левашов рассказал, что участники спецоперации обратились к нему с просьбой о технической помощи. Обсудив варианты, бойцы решили, что лучше всего для выполнения боевых задач их подразделения подойдёт именно “Нива”.

Дорожники купили автомобиль у жителя Архангельска, провели его диагностику, отремонтировали и передали Народному фронту.

В ближайшее время представители президентского движения доставят машину “за ленту” на харьковское направление, где полноприводный внедорожник станет новым боевым товарищем для штурмовиков из Архангельской и Ленинградской областей. 

26 ноябрь 13:45 | : Политика

