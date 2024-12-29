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"Патриот" из Архангельска пристроен к делу на передовой военной спецоперации

Прошлым летом Народный фронт отправил бойцам 200-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады "УАЗ" Патриот 2011 года выпуска.

Напомним, по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина, внедорожник представителям президентского движения передала прокуратура Архангельской области.

Почти полгода машина выручает бойцов в трудную минуту и продолжает служить им верой и правдой, несмотря на ежедневную эксплуатацию.

Хотите передать автомобиль или другой транспорт для военнослужащих? Звоните в региональный Народный фронт по телефону: 8 (8182) 20-02-74.  

22 январь 12:41 | : Политика

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