"Патриот" из Архангельска пристроен к делу на передовой военной спецоперации

Прошлым летом Народный фронт отправил бойцам 200-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады "УАЗ" Патриот 2011 года выпуска.



Напомним, по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина, внедорожник представителям президентского движения передала прокуратура Архангельской области.



Почти полгода машина выручает бойцов в трудную минуту и продолжает служить им верой и правдой, несмотря на ежедневную эксплуатацию.



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