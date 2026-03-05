Вверх
Капремонт моста через Вель: это вам не шутки

Работы ведутся на первом километре автомобильной дороги Вельск – Филяевская на въезде в город в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

Мостовой переход был построен в 1973 году и является одним из крупнейших на юге Архангельской области. За десятилетия эксплуатации нагрузка на сооружение значительно возросла, что потребовало проведения масштабных ремонтных работ.

Протяжённость моста составляет более 168 метров, а общая длина ремонтируемого участка — 377 метров. В рамках капитального ремонта подрядная организация выполняет полный комплекс работ: замену железобетонных опор, обновление мостового полотна и пролетных строений, модернизацию систем водоотвода и освещения, а также устройство сопряжений и конусов.

В настоящее время на объекте завершено строительство новых опор моста и выполнен монтаж двух пролетных строений длиной 33 метра. Продолжается установка балок оставшихся пролетов. На строительной площадке ежедневно работают около 40 специалистов, задействованы краны, экскаваторы, самосвалы и другая специализированная техника.

Завершить монтаж пролетных строений планируется до начала половодья, а полностью закончить капитальный ремонт и открыть движение по мосту — до конца текущего года. При этом все работы проводятся без ограничения транспортного движения.


