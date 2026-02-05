Вверх
Президент узнал от Народного фронта реальную ситуацию в здравоохранении

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доложил главе государства Владимиру Путину об итогах мониторинга проблем первичного звена здравоохранения, в основу которого лёг всероссийский опрос президентского движения.

 “Правительством России и регионами проделана огромная работа в части открытия и модернизации объектов первичного звена. Но есть и ряд проблем. За последний год 40% опрошенных пациентов не смогли попасть к врачу в течение положенных двух недель. Труднее всего попасть к неврологу, эндокринологу, офтальмологу и кардиологу. Обеспеченность медперсоналом по регионам разная, однако дефицит врачей пока везде сохраняется. Из-за сложностей с записью половина пациентов откладывает визит к врачу на неопределённый срок либо идет в платную клинику, каждый третий – занимается самолечением, а 19% – приходят без записи и создают живую очередь. С невозможностью пройти назначенные исследования (МРТ, УЗИ) сталкивались 46% граждан за последний год. Есть жалобы на Прямую линию, когда период ожидания исследований превышал 3-4 месяца. Мы видим усилия по решению этой проблемы. Работает программа “Земский доктор”, специальная соцвыплата, целевой набор, врачи-стажеры, институт наставничества”, – рассказал Михаил Кузнецов.

 По его словам, во многих малых городах и районах крайне затруднительно попасть в детскую стоматологию и требуется целевой набор именно детских стоматологов. Много жалоб на снижение территориальной доступности женских консультаций в сельской местности и необходимо рассмотреть транспортное сопровождение для беременных отдаленных районов, а в случае невозможности прохождения осмотра одним днем, проживание. Кроме того, 37% льготников не смогли поставить рецепт в аптеке на отсроченное обслуживание. И здесь в правительстве провели важную работу – вернули приказ Минздрава, позволяющий вести такой журнал в аптеках, а администрирование этой проблемы находится у регионов, которым и предстоит решить эту управленческую задачу.

 “Есть обращения на Прямую линию с жалобами на пустующие пока ФАПы, а также с просьбами организовать приезд передвижного медицинского комплекса. Предлагаем регионам в рамках целевого набора в первую очередь решить вопрос с недавно построенными ФАПами”, – добавил Кузнецов. 

Он отметил, что муниципалитетам нужно улучшать информирование о работе мобильных комплексов, формировать решения по дополнительной правовой защите врачей и их страхованию от врачебной ошибки.

Что касается работников здравоохранения, вынужденных работать в 3-5 разрозненных системах одновременном (что серьезно сокращает время приёма пациента), то решением может стать унификация медицинских цифровых систем, а штаб по искусственному интеллекту, созданный по поручению Президента, мог бы организовать разработку цифрового помощника врача, который будет сам заполнять электронные формы в процессе приема пациента. 

 

19 февраль 12:37 | : Политика

