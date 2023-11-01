В архангельскую больницу инвалидов-колясочников заносят на руках (видео)

Остаться без медицинской помощи или надеяться на неравнодушных прохожих и их сильные руки – незавидный выбор маломобильных пациентов Архангельской клинической психиатрической больницы. Чтобы попасть на прием к врачу солидному мужчине-колясочнику понадобится помощь минимум четырех человек с накаченной мускулатурой.



В здании 3 крыльца — входы в разные отделения медучреждения. Примечательно, что только одно из них с пандусом, два — без. На ремонт первого потратили 40 млн рублей, а при ремонте двух оставшихся в проектах почему-то «забыли» предусмотреть пандусы. Вот и приходится маломобильным гражданам просить помощи, чтобы попасть на прием к врачу.



Региональное отделение Народного фронта обратилось в Минздрав региона с требованием установить пандусы для маломобильного населения. Будут добиваться, чтобы доступ в медучреждения был у каждого пациента… ведь это гарантирует Конституция.