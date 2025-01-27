Народный фронт Поморья провел опрос к Дню защиты детей

Народный фронт контролирует исполнение поручений Президента России, касающихся вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. Доклады готовятся каждый квартал. Для того, чтобы максимально учесть мнение жителей, готовятся опросы, которые можно пройти на сайте Народного фронта.

Президентским движением уже выявлены серьёзные сложности в обеспечении доступности и качества групп продлённого дня в школах, сохраняется дискриминация в отношении семей с детьми при поездках в такси, требуется наладить взаимодействие между регионами в предоставлении льгот многодетным семьям. Подробная информация об этом направлена Президенту.

“К Дню защиты детей Народный фронт подготовил онлайн опрос: https://nk.onf.ru/surveys/family_children_future . В нём мы спрашиваем об отношении к многодетным семьям, о доступности записи ребёнка в лагерь или на продленку, и о том, как часто вы видите счастливые семьи в рекламе или СМИ. На наш взгляд материальные меры поддержки остаются ключевыми в вопросах демографии, но не единственными. Чтоб повысить рождаемость, нужно сделать так, чтобы образ многодетной семьи сопровождал нас везде, стал частью культурной среды – в школах, по телевизору, в интернете и СМИ. Данные мониторинга Народного фронта показывают, что позитивный образ многодетной семьи содержат только 3% всего рекламного контента. На наш взгляд, нужно больше интегрировать образ семьи в медиапространство. Если семьи будут чувствовать, что они везде окружены заботой и вниманием, то шансов на то, что эта семья примет решение о рождении последующих детей, естественно, гораздо больше”, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Среди тех, кто ежедневно сталкивается с трудностями, но живет полной счастливой жизнью большой семьи – мать семерых детей, архангелогородка Ольга Старченко. По её мнению, главная проблема нашего региона – отсутствие жилья для многодетных семей.

“Основная часть многодетных семей в Архангельской области проживает в деревнях и селах, где сложно найти работу с достойной оплатой. Поэтому большинство многодетных перебираются в город. Но возникает другая проблема: жильё найти крайне затруднительно”, – поделилась многодетная мать Ольга Старченко.

Несмотря на сложности, семья Ольги живёт дружно и весело, пусть и в съемной квартире, ведь на собственную накопить проблематично.

“Многие многодетные семьи часто не могут получить ипотеку из-за маленького дохода на одного члена семьи, а найти большую квартиру в аренду на длительный срок тоже очень сложно: не каждый сдаст жильё семье с маленькими детьми. Считаю, решить проблему помогла бы такая поддержка, как социальный найм: если бы государство предоставляло жильё многодетным семьям на 3-5-10 лет, то за это время мы могли бы накопить либо на ипотечный взнос, либо на начало строительства собственного дома, а не платить по 60 тысяч рублей в месяц за арендованную трешку”, – подчеркнула архангелогородка.

Ольга добавила, что постоянные переезды по арендованным квартирам добавляют семье проблем: детей приходится переводить из садиков и школ вблизи дома в новые учреждения – рядом с новым местом жительства. Для понимания, за 6 лет жизни в Архангельске семья уже сменила 4 квартиры.