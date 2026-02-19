В Северодвинске открылась крытая ледовая арена

Объект построен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» и Народной программы «Единой России».

Общий объём финансирования строительства, оснащения здания и благоустройства прилегающей территории составил 546,5 млн рублей. Арена представляет собой одноэтажное здание площадью более 3,9 тыс. квадратных метров. Во время соревнований она способна принять порядка 250 зрителей, одновременно на льду могут находиться до 30 спортсменов. Помимо хоккейного корта и трибун, в здании предусмотрены административные, бытовые и технические помещения.

Губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский отметил значимость нового спортивного объекта для региона:

«Уверен, обновленная инфраструктура позволит спортсменам добиться новых побед, а зрителям — наблюдать захватывающие игры и соревнования в более комфортных условиях», — подчеркнул глава региона.

Планируется, что на ледовой арене будут проводиться учебно-тренировочные занятия по хоккею, а также соревнования различного уровня — от любительских до детско-юношеских турниров.

В день открытия жители Северодвинска получили возможность увидеть главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. В церемонии приняли участие олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов, заместитель председателя Правительства Архангельской области Игорь Скубенко, глава Северодвинска Игорь Арсентьев, министр спорта Андрей Щелоков, представители предприятий региона и партнёров проекта.

В региональном отделении «Единой России» отметили, что открытие новой ледовой арены — важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Северодвинска и создании современных условий для занятий зимними видами спорта в Архангельской области.



