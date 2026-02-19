Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске открылась крытая ледовая арена

Объект построен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» и Народной программы «Единой России».

 Общий объём финансирования строительства, оснащения здания и благоустройства прилегающей территории составил 546,5 млн рублей. Арена представляет собой одноэтажное здание площадью более 3,9 тыс. квадратных метров. Во время соревнований она способна принять порядка 250 зрителей, одновременно на льду могут находиться до 30 спортсменов. Помимо хоккейного корта и трибун, в здании предусмотрены административные, бытовые и технические помещения.

 Губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский отметил значимость нового спортивного объекта для региона:

 «Уверен, обновленная инфраструктура позволит спортсменам добиться новых побед, а зрителям — наблюдать захватывающие игры и соревнования в более комфортных условиях», — подчеркнул глава региона.

 Планируется, что на ледовой арене будут проводиться учебно-тренировочные занятия по хоккею, а также соревнования различного уровня — от любительских до детско-юношеских турниров.

 В день открытия жители Северодвинска получили возможность увидеть главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. В церемонии приняли участие олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов, заместитель председателя Правительства Архангельской области Игорь Скубенко, глава Северодвинска Игорь Арсентьев, министр спорта Андрей Щелоков, представители предприятий региона и партнёров проекта.

 В региональном отделении «Единой России» отметили, что открытие новой ледовой арены — важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Северодвинска и создании современных условий для занятий зимними видами спорта в Архангельской области.


19 февраль 12:21 | : Политика / Экономика

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (251)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20