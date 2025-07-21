"Единая Россия" сообщает: в Котласе построен новый корпус детской поликлиники

В Котласе завершено строительство и введено в эксплуатацию новое здание детской поликлиники Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки В.Ф. Войно-Ясенецкого. Данный объект, спроектированный как современный центр амбулаторной педиатрической помощи, призван обеспечить доступность, безопасность и комфорт для юных пациентов, что полностью соответствует целям народной программы партии «Единая Россия».

«Котласская ЦГБ обслуживает более 73 тысяч жителей юга Архангельской области, включая почти 18 тысяч детей. Новый корпус позволит принимать до 400 юных пациентов за смену. Это значит меньше времени в очередях, больше внимания к профилактике и качеству лечения», - прокомментировал секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Несмотря на некоторые задержки в строительстве, связанные с корректировкой сроков из-за проблем с предыдущим подрядчиком, работы были оперативно возобновлены после заключения нового договора. Подрядчик выполнил все необходимые работы и оформил полный пакет разрешительной документации, что позволило в короткие сроки подготовить объект к вводу в эксплуатацию.

Запуск нового здания детской поликлиники существенно расширяет возможности учреждения. Площадь четырехэтажного корпуса составляет более 8 тысяч квадратных метров. Предусмотрены удобная навигация, разделение потоков, современные кабинеты специалистов, дневные стационары, включая отделения для детей раннего возраста, а также все необходимые условия для обеспечения доступной среды. Инженерная инфраструктура корпуса соответствует самым современным требованиям, включая приточно-вытяжную вентиляцию с многоступенчатой фильтрацией, энергоэффективное освещение и автоматическую пожарную сигнализацию.

Открытие нового корпуса детской поликлиники в Котласе – это значительный шаг в улучшении качества и доступности медицинской помощи для детей юга Архангельской области, реализованный в рамках приоритетов народной программы «Единой России».