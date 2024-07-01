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Техническая готовность ледовой арены в Северодвинске составляет уже 79%

На строящейся крытой ледовой арене в Северодвинске приступили к пусковым электромонтажным работам и благоустройству территории. Об этом сообщил глава города Игорь Арсентьев в своей соцсети ВКонтакте.

 36 километров трубопроводов внутри бетонной плиты расположены так, чтобы обеспечить максимально возможную равномерность температуры по всей площади ледового покрытия. Универсальная система ледовой арены позволит готовить как мягкий лёд для фигурного катания (минус 12-15 градусов), так и жёсткий лёд для хоккея (минус 20 градусов).

 «Сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы – укладка напольной плитки, монтаж дверей. Подрядчик приступил к установке трибун, монтажу осветительного оборудования, систем вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. На прилегающей территории уже началось благоустройство: асфальтирование, устройство подъездных путей, парковок и дорожек, а также озеленение», - написал Игорь Арсентьев.

Спортивное сооружение предназначено для организации учебно-тренировочного процесса по хоккею, детско-юношеских соревнований муниципального и регионального уровней, а также для любительских состязаний и массовых катаний.

Напомним, что в одноэтажном здании, помимо самого ледового корта размером 60×26 метров, разместятся административные помещения, общественные зоны и санитарно-бытовые помещения для персонала, зрителей и спортсменов, а также четыре раздевалки, оборудованные кладовыми для хранения и сушки формы, санузлами и душевыми.

Средства на возведение арены направлены из регионального и муниципального бюджетов, общий объём финансирования превысил 522 миллиона рублей.

Ввести новый спортивный объект в эксплуатацию планируется к концу 2024 года.

20 июль 16:08 | : Будни

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