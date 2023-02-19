Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске до конца 2024 года появится крытая ледовая арена

Строительство спортивных объектов инфраструктуры входит в приоритет народной программы «Единой России».

Ледовая арена должна стать местом притяжения спортсменов стадиона «Север» и будет предназначена для учебно-тренировочного процесса по хоккею и другим зимним видам спорта, детско-юношеских соревнований и любительских состязаний. Здесь круглогодично смогут заниматься и взрослые и дети. В центре Северодвинска подобных объектов нет.

«Застройщик, выигравший контракт, местный, опытный, и мы на него серьезно рассчитываем. При этом заказчиком возведения спортивного сооружения, столь важного для жителей города корабелов, выступили муниципальные власти, а разрешение на строительство подписал глава города Игорь Арсентьев», – отметил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев. 

Финансирование предусмотрено из регионального и муниципального бюджета - общий объем планируемых средств должен превысить 522 млн. рублей.

На площадке уже идет выемка грунта под обустройство котлована и последующую забивку свайного поля для возведения фундамента здания.  

Ввести объект в эксплуатацию должны до конца 2024 года.

В столице Поморья также ожидается новый ледовый дворец. Строительство  начнется в 2023-2024 гг. Крытый каток с искусственным льдом будет построен в округе Майская горка. Это будет  двухэтажное здание с оборудованием и инвентарем. Оно позволит спортсменам готовиться к соревнованиям круглый год. На его строительство выделено около 250 млн. рублей  из федерального бюджета. За основу будет взят открытый недавно ледовый дворец в Коряжме. 

«С учетом перспектив по активной жилой застройке район, на мой взгляд, выбран правильно  – там формируется неплохое спортивное ядро. Это будет, по сути, первый достойного качества Ледовый дворец в Архангельске», – отметил глава региона Александр Цыбульский. 

Губернатор подчеркнул, что спортивная инфраструктура в Архангельской области требует серьезной модернизации, которая невозможна без строительства новых объектов для занятий спортом. В перспективе обновление будет ждать ледовая арена во Дворце профсоюзов и на стадионе «Труд».

05 май 10:37 | : Экономика / Политика

Главные новости


Приметы глобального потепления - пеликаны осваивают Русский Север
Вселенная Баха. Концерт № 5

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (71)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20