В Северодвинске до конца 2024 года появится крытая ледовая арена

Строительство спортивных объектов инфраструктуры входит в приоритет народной программы «Единой России».

Ледовая арена должна стать местом притяжения спортсменов стадиона «Север» и будет предназначена для учебно-тренировочного процесса по хоккею и другим зимним видам спорта, детско-юношеских соревнований и любительских состязаний. Здесь круглогодично смогут заниматься и взрослые и дети. В центре Северодвинска подобных объектов нет.

«Застройщик, выигравший контракт, местный, опытный, и мы на него серьезно рассчитываем. При этом заказчиком возведения спортивного сооружения, столь важного для жителей города корабелов, выступили муниципальные власти, а разрешение на строительство подписал глава города Игорь Арсентьев», – отметил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев.

Финансирование предусмотрено из регионального и муниципального бюджета - общий объем планируемых средств должен превысить 522 млн. рублей.

На площадке уже идет выемка грунта под обустройство котлована и последующую забивку свайного поля для возведения фундамента здания.

Ввести объект в эксплуатацию должны до конца 2024 года.

В столице Поморья также ожидается новый ледовый дворец. Строительство начнется в 2023-2024 гг. Крытый каток с искусственным льдом будет построен в округе Майская горка. Это будет двухэтажное здание с оборудованием и инвентарем. Оно позволит спортсменам готовиться к соревнованиям круглый год. На его строительство выделено около 250 млн. рублей из федерального бюджета. За основу будет взят открытый недавно ледовый дворец в Коряжме.

«С учетом перспектив по активной жилой застройке район, на мой взгляд, выбран правильно – там формируется неплохое спортивное ядро. Это будет, по сути, первый достойного качества Ледовый дворец в Архангельске», – отметил глава региона Александр Цыбульский.

Губернатор подчеркнул, что спортивная инфраструктура в Архангельской области требует серьезной модернизации, которая невозможна без строительства новых объектов для занятий спортом. В перспективе обновление будет ждать ледовая арена во Дворце профсоюзов и на стадионе «Труд».