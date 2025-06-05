В Няндоме продолжается активное строительство новой школы №2

Проект реализуется в рамках народной программы партии «Единая Россия».



На сегодняшний день степень готовности здания составляет 71%. На стройплощадке работают около 70 специалистов: строители занимаются внутренней отделкой, монтажом инженерных систем и подготовкой входных групп, а специалисты по благоустройству создают современные пешеходные дорожки, газоны, спортивные площадки и игровые комплексы.



Строительство школы ведётся под ключ: все классы, специализированные кабинеты и вспомогательные помещения будут оснащены современным оборудованием, интерактивными досками и актуальными дидактическими материалами.



Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Александр Цыбульский отметил, что средства на продолжение строительства были выделены Правительством РФ по поручению Президента Владимира Путина. Завершение работ запланировано на 2025 год.



Кроме того, в соответствии с приоритетами народной программы «Единой России», в регионе продолжается оснащение ещё двух школ — в Майской Горке Архангельска и в посёлке Катунино Приморского округа.



Напомним, что в апреле 2024 года Правительство России выделило 1 миллиард рублей на строительство четырёх новых общеобразовательных школ в Архангельской области — в Горке Муравьёвской, Коноше, Няндоме и Каргополе. Эти проекты направлены на создание комфортных условий для обучения и развития детей в сельских и малых городах региона.



Народная программа «Единой России» продолжает менять облик Архангельской области, создавая современные и безопасные образовательные пространства для будущих поколений!