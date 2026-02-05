Вверх
Дмитрий Морев искренне поблагодарил "снежную пехоту" за ударный труд

Глава Архангельска (от души):

- Выражаю благодарность нашей «снежной пехоте» - дворникам, которые каждый день выходят на улицы, чтобы расчистить дорожки и прогулочные пространства! 

 Только от муниципалитета этой важной работой занимается порядка 90 человек. А вместе с теми, кто управляет техникой, - 150. Они наводят порядок на территориях общего пользования, а уборку во дворах выполняют сотрудники ТСЖ и управляющих компаний. Ручной труд использует МДУ, также дворники работают у торговых и административных зданий. Каждый день они трудятся для всех нас. 

 Этой зимой мы изменили модель уборки: дворники округов были зачислены в штат муниципального учреждения «Чистый город». За центральной базой в Ломоносовском и Октябрьском округах закреплено более 40 рабочих по благоустройству. Порядка 30 – в других округах. Объединение в одну команду позволяет грамотно распределять ресурсы и повысить качество уборки. Например, вчера на усиление в Соломбалу и Северный округ отправились сотрудники центральной базы, поскольку в этом была необходимость. 

 Более 60% персонала «Чистого города» - это люди, которые трудятся не один год. Они работают четко, зная алгоритм в период снегопада. Ранняя утренняя смена выходит на расчистку пешеходных подходов к соцучреждениям и остановкам. Второй этап – прогулочные зоны и памятные места. Затем – детские площадки. 

 У муниципального предприятия «Городское благоустройство» кроме ряда знаковых прогулочных территорий в работе мостовые сооружения. Отдельная бригада трудится над их расчисткой в ежедневном режиме. В общей сложности штат дворников МУПа – почти 20 человек. 

 В помощь «пехоте» – современная дорожная техника, парк которой увеличиваем с каждым годом.


19 февраль 12:02 | : Политика / Экономика

