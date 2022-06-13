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Дмитрий Морев: С "Чистым городом" Архангельск станет чище

 Решение городских депутатов прокомментировал глава администрации Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня еще один важный день для Архангельска – принято решение о создании учреждения «Чистый город». Его основной штат составят рабочие по благоустройству или, говоря иначе, дворники.

Это уже четвертый шаг на пути к созданию системы, которая позволит вернуть Архангельску репутацию ухоженного города, где поддерживают чистоту и порядок. Первым шагом было увеличение бюджетов администраций округов. Вторым – создание предприятия «Городское благоустройство». Третьим – решение о наборе дворников в штат округов.

Расскажу, зачем нам необходимо учреждение «Чистый город». Около 30% земельных участков в Архангельске являются неразмежеванными, то есть не принадлежат ни муниципалитету, ни собственникам домов или административных зданий. Именно на таких участках уже более 20 лет не было регулярного покоса, уборки мусора и снега. Мы нашли юридические возможности, чтобы взять такие территории под «опеку» города. И будем ими заниматься!

Идея создания «Чистого города» получила поддержку со стороны губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Мы уже подготовили свои предложения о техническом оснащении нового учреждения для направления в правительство региона. А сегодня на сессии городской Думы депутаты проголосовали в пользу создания «Чистого города». Благодарю за вовлеченность в решение задачи, которая так важна для архангелогородцев! 

30 август 13:46 | : Политика

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