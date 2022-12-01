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Дмитрий Морев: Дворники должны получать адеквантную их труду зарплату

Глава администрации Архангельска высоко оценил работу дворников в зимний период:

- Для дворников самое сложное время – зима. Я благодарю каждого рабочего по благоустройству, каждого дворника, который сейчас трудится над уборкой снега.

 С 1 сентября должности рабочих по благоустройству мы ввели в штате каждого округа – всего 56 дворников. Ручной уборкой в помощь технике занимаются и сотрудники муниципального предприятия «Городское благоустройство». Мы предусмотрели достойную оплату труда работникам, которые наводят в городе чистоту и порядок.

 На сегодняшний день в каждом округе уже сформировался костяк команды дворников, однако есть и проблема ротации кадров. Требования к дисциплине и самоотдаче серьезные, но предлагается официальное оформление, полный соцпакет и зарплата до 40 тысяч.

 Дворники работают не только в муниципалитете, но и в частных компаниях, на предприятиях, в управляющих компаниях и ТСЖ. Прошу руководство организаций, в штате которых есть дворники, в зимний период с особым вниманием подойти к контролю за их работой и предусмотреть адекватную оплату труда.

22 декабрь 13:28 | : Экономика

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